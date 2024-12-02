Canik’te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Politika

Samsun'un Canik Belediye Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla sağlam ve güvenli konutlar ile birlikte yeni sosyal yaşam alanlarını da hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur" dedi.

Canik Belediye Meclisi Aralık Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Canik'e değer katan yeni yatırımlar kazandırmak için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede yapım süreci devam eden projeler ve yatırımlar hakkında Canik Belediye Meclis Üyelerine bilgiler aktardı. Canik'i her alanda daha ileri taşımak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Geleceğe yönelik eserlerle ilçemizin değerine değer katıyoruz" diye konuştu.

Depreme dayanıklı konutlar

Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ilçedeki depreme dayanıksız yapı stoklarını ortadan kaldırmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde ilçemiz, Soğuksu Mahallemizde yer alan depreme dayanıksız binaların yıkım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Soğuksu Kentsel Dönüşüm projemizle depreme dayanıklı, güvenli ve sağlam konutları hemşehrilerimizle buluşturacağız. Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur. Her zaman açıkça ifade ettiğimiz gibi, hemşehrilerimizin yaşam güvenliği birinci önceliğimizdir. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla sağlam ve güvenli konutlar ile birlikte yeni sosyal yaşam alanlarını da hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Canik'imize modern yaşam alanları kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içinde yola devam ediyoruz"

Vatandaşların taleplerini ve önerilerini yerinde dinlediklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Geleceğe yönelik projelerimizle ilçemize değer katıyoruz. Eser ve hizmet belediyeciliğiyle örnek projelere imza atıyoruz. Sahadan ayrılmadan, tüm çalışmalarımızı yerinde takip ederek, hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini yerinde dinleyerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içinde yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından son buldu. - SAMSUN