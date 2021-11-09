Canik'te minikler, Başkan Sandıkçı'dan masal dinledi - Son Dakika

Canik Belediyesi, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında ilçedeki Hanım Konakları'nda eğitim gören çocuklara yönelik etkinlik programı düzenledi.

Canik Belediyesi, bu yıl 8 ve 14 Kasım tarihleri arasında kutlanan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında ilçedeki Hanım Konakları'nda eğitim gören çocuklara yönelik etkinlik programı düzenledi. Kahvaltıyla birlikte başlayan etkinliğe yaklaşık 350 kişilik davetli katıldı. Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, Canik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zekeriya Özkan, çok sayıda öğretmen, veli ve öğrenciler yer aldı. Etkinlikte yer alan minik öğrenciler, kahvaltı programının ardından kendileri için hazırlanan oyun alanında palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Programın giriş konuşmasını gerçekleştiren Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, böyle bir etkinlik düzenledikleri için Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. Çocuklara maddi eğitimle birlikte manevi eğitimin de verilmesi gerektiğine vurgu yapan Müftü Ali Çebi, "Manevi eğitim olmadan milli eğitim olmaz" diye konuştu.

"Şehirleri inşa ederken nesilleri de ihya etmeliyiz"

Programda konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, etkinliği düzenleyen Canik Belediyesi Hanım Konakları yetkililerine, öğretmenlere ve davete iştirak eden tüm velilere ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirtti. Konuşmasında genç nesillerin eğitiminin önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bugünkü genç nesli geleceğe hazırlamak için daha çok gayret etmemiz gerekir. Bizler bir yandan şehirleri inşa ederken diğer yandan da nesilleri ihya etmeliyiz" diye konuştu. Başkan Sandıkçı gelişen ve değişen dijital çağda çocuklarla birlikte velilerin de kendilerini yenilemeleri gerektiğini ifade etti. Canik Belediyesi tarafından faaliyet gösteren ve Canik İlçe Müftülüğü ile Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim veren Sıbyan Okulları'nın gelecek neslin maddi ve manevi anlamda gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu çocuklar yarının Türkiye'sinde bizleri idare edecek kadrolarda yer alacak nesillerdir. Dünyanın gözü bu neslin üzerindedir. Onları bilgi ile donatılmış ahlaklı nesiller olarak yetiştirmemiz gerekmektedir" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, çocuklara masal okudu

Konuşmasında çocukların kitap okuma alışkanlığı edinmeleri gerektiğine ısrarla değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, velilerden bu konuda örnek olmalarını istedi. Kitap okumaya teşvik etmek amacıyla minik öğrencilere masal kitabı okuyan Başkan İbrahim Sandıkçı, program sonunda kitap ve hediyeler vererek çocukları ödüllendirdi. - SAMSUN