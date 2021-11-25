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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Gençlerle aynı sofradayız" - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Gençlerle aynı sofradayız"

25.11.2021 12:03
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Gençlerle aynı sofradayız"

Çankaya Belediyesinin üniversite öğrencilerine akşam yemeği uygulaması başladı.

Çankaya Belediyesinin üniversite öğrencilerine akşam yemeği uygulaması başladı. Çankaya Belediyesi yemekhanesine misafir olan öğrencilere Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti.

Üniversiteli gençler, akşam yemeklerini ücretsiz olarak Çankaya Belediyesi yemekhanesinde yemeye başladı. İlk gün Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de öğrencilerin yanında oldu. Üniversite öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek akşam yemeklerini Çankaya Belediyesinin Kızılay'da merkez binada yer alan yemekhanesinde yiyebiliyor.

Çankaya Belediyesi'nin gençlerin evi olduğunu ve bundan böyle akşam yemeklerini evinde yiyebileceğini belirten Alper Taşdelen, "Ülkemiz çok ağır ekonomik şartlardan geçiyor. Biz de üniversiteli kardeşlerimizin yanında olmak istedik ve belediyemizin yemekhanesini üniversitelilere açtık. Çünkü belediye onların evi. Hiç kimse 'akşam ne yiyeceğim' diye düşünmesin istedik. Hiçbir üniversiteli kardeşimiz, 'cebimde kaç lira var, bugün ne yiyeceğim, yarın ne yiyeceğim' diye düşünmesin. Hafta içi her akşam gelsin, belediyesinde, evinde bizim misafirimiz olsun, soframızı paylaşalım istedik. Bugün ilk gün, başladık ve ben de çok mutlu oldum böyle bir hizmeti vermekten dolayı. Bu hizmetimiz eğitim-öğretim yılı tüm üniversitelilere devam edecek" diye konuştu.

"Ezilenin, mağdur olanın yanındayız"

CHP'li belediyeler olarak karakış yardımları ile ihtiyacı olan herkesin yanında olacaklarını ifade eden Başkan Taşdelen, "Ezilenin, mağdurun yanındayız. Bu ağır ekonomik şartlarda gerçekten sabit gelirli yurttaşlarımızın, asgari ücretle geçinen yurttaşlarımızın, açlık sınırında yaşayan yurttaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Üniversiteli kardeşlerimize soframızı açmak bunlardan biriydi. Çünkü üniversiteli kardeşlerimiz bizim aydınlık geleceğimizin teminatı. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmalarını istemiyoruz. Çankaya'nın her zaman yanlarında olduğunu bilmelerini istiyoruz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Gençlerle aynı sofradayız
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Gençlerle aynı sofradayız
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Gençlerle aynı sofradayız
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Gençlerle aynı sofradayız
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Gençlerle aynı sofradayız
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Gençlerle aynı sofradayız
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Gençlerle aynı sofradayız

Çankaya Belediyesi, Üniversite, Kızılay, Çankaya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: 'Gençlerle aynı sofradayız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Gençlerle aynı sofradayız" - Son Dakika
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