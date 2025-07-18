Çankırı'dan İzmir'e Eleştiri: Festival Var, Hizmet Yok - Son Dakika
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Politika

Çankırı'dan İzmir'e Eleştiri: Festival Var, Hizmet Yok

18.07.2025 15:50
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Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'deki CHP'li belediyeleri hizmet yetersizliğiyle eleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'de CHP'li belediyelere yönelik "Festival var, kaldırım yok; konser var, kanalizasyon yok. Yılda 40'dan fazla festival düzenleniyor ama birçok mahallede sokak lambaları bile yanmıyor." ifadesini kullandı.

Çankırı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in bir medeniyetin mirası ve milletin yüz akı olduğunu ancak bir yönetim zihniyeti çöküşüyle karşı karşıya kaldığını savundu.

İzmir'in bugün basiretsizliğin, beceriksizliğin ve hizmetsizliğin esareti altında olduğunu belirten Çankırı, bu büyük ihmalin sorumlusunun İzmir'i yönetemeyen CHP zihniyeti olduğunu değerlendirdi.

Çankırı, temizlik işçilerinin greve çıkmasıyla kentin günlerce çöple kaplandığını, kentte çıkan orman yangınlarının sebeplerinden birisinin toplanamayan çöpler olduğunu kaydetti.

İzmir Körfezi'nin koku problemine işaret eden Çankırı, "Körfez'in balıkların değil artık bakterilerin yuvası haline gelmiş olması, 2023 yılındaki TÜBİTAK raporunda mikrobiyolojik yükün 12 kat arttığının açıklanmasına rağmen kamuoyu ile hala paylaşılmamıştır. Bilimsel verilere rağmen gerçeklerin gizlenmesinin sebebi nedir diye öncelikle sormak istiyorum. Halkın sağlığını ilgilendiren böyle bir meselede şeffaflık ve sorumluluk esastır. Körfez'in bugünkü hali, sadece çevre kirliliği felaketi değil, yönetim krizidir." diye konuştu.

AK Parti'li Çankırı, İzmir'in yer altı altyapısının iflas ettiğini ve her yağmur sonrası göle dönen noktaları olduğunu belirterek, CHP'li belediyelerin tabela siyaseti uyguladığını ileri sürdü. Çankırı, "İcraattan kaçıyorlar. Vatandaş, reklam değil hizmet görmek istiyor. Festival var, kaldırım yok; konser var, kanalizasyon yok. Yılda 40'dan fazla festival düzenleniyor ama birçok mahallede sokak lambaları bile yanmıyor. AK Parti belediyeciliği reklamla değil, altyapıyla olur. Bu tabloyu değiştirmeye kararlıyız. İzmir'i sahipsiz bırakmayacağız. İzmir, hizmetin adresi AK belediyecilikle bir gün tanışacak." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çankırı'dan İzmir'e Eleştiri: Festival Var, Hizmet Yok - Son Dakika

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