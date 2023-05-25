Canlı yayında Ömer Çelik'i zora sokan "montaj video" sorusu: Buna gerek var mıydı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin "Haydi" isimli reklam filmine montaj ile Murat Karayılan'ın eklendiği video ile ilgili tartışmalara ilişkin konuştu. Çelik'e konuk olduğu programda, mitinglerde gösterilen bu videoya ilişkin "Buna gerek var mıydı?" diye soruldu.

"GENÇLER ÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞLAR"

Çelik, bu soruya, "Montajdır, şudur budur siyasette kullanılmaz. Onlar da şunu demiştiniz, bunu demiştiniz diye video hazırlıyor. Gençler de öyle bir şey yapmışlar" şeklinde yanıt verdi.

Sözlerini sürdüren Çelik, "Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz diyerekten terörist başına imtiyaz vs dediler. Dün bir tanesi çıkmış diyor PKK bu açıklamaları Cumhur İttifakı kazansın diye yapıyor. Şimdi söylesinler PKK bir terör örgütüdür ve silah bırakmalıdır. Bütün siyaset alanını var eden şey meşruiyettir. Biz tezkere getiriyoruz itiraz ediyorsunuz. Sonra utanmadan pankart asıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

HDP'NİN 2. TUR KARARI

HDP'nin 2. turdaki kararıyla ilgili de konuşan, Çelik, "Şimdi bu gelinen noktada açık konuşmak lazım. HDP Kandil'den gelen mesajı bekleyecektir diye arkadaşlara söyledim. Zafer Partisi'yle bu ittifak karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diyorsa kendi seçmenine yalan söylüyor. Net bir tablo çıktı ortaya. Zafer Partisi ve HDP iki uç, yan yana gelebilecek iki uç değil. Kılıçdaroğlu dün yaptığı ortaklıkla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır. HDP hedef kitlesine yalan söylediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur." dedi.