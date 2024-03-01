Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Devteyşti Mahallesi\'nde ev ziyaretlerine devam etti

Politika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim çalışmaları çerçvesinde ev ziyaretlerini Devteyşti Mahallesi'nde sürdürdü.

Devteytşti Mahallesi'ndeki ev toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek yaklaşan 31 Mart Mahalli İdareler seçimi için destek istedi.

Ev toplantısında yaptığı konuşmada Canpolat, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir atasözü var. Allah'a hamdolsun tarlada izimiz var harmanda yüzümüz var ki şimdi burada sizin yanınızda duruyoruz. AK Parti demek dünya lideri hakkın yolunda Recep Tayyip Erdoğan demek, AK Parti demek hizmet demek, AK Parti demek vatandaşın gönlünde taht kurmak demek, vatandaşın bağrında içinde olmak demek. Allah'a hamdolsun pandemiye rağmen sele depreme rağmen Allah afet vermesin Haliliye Belediyesi, büyükşehir ve hükümet yatırımları anlamında dolu dolu Haliliye adına bir beş yıl geçirdik. Biz ne söz verdiysek sözümüzü tuttuk o yüzden diyoruz ki sözümüzün eriyiz Haliliye'nin neferiyiz. Merkezi hükümet başta lider Recep Tayyip Erdoğan sonra bizim kendi içimizdeki büyükşehir ve diğer kurumlar, valilikle birlikte ilçe belediyeleri ve teşkilatımızla uyum, birlik, beraberlik ve bereket bize hayırlı ve bereketli hizmetleri getiriyor. Bunu unutmayalım birlikten kuvvet doğar tabi bu birliğin temel taşı temeli sizlersiniz mayası sizlersiniz diyoruz ya işimiz hizmet gücümüz millet, millet sizsiniz. Bölgenin genel durumuyla ilgili var gücümüzle gayretle bölgenin refah seviyesini arttırmak bölgeyi geliştirmek adına gelecekte kurum binalarının buraya gelmesini sağlayacağız bununla ilgili gayret gösteriyoruz buna büyük ölçekte imar, yeşil alanı, kurum binaları, ana caddeleri, ana arterleri, doğalgazı bunlar hızlı bir şekilde refah seviyesini yükseldiğini gösterir. Çünkü bu bölge benim için kıymetli bu bölgedeki oturanlar benim için son derece kıymetli AK Parti için de son derece kıymetli çünkü her seçimde bölge yüksek oy oranıyla biz Erdoğan'ın ak partinin yanındayız diyor. Size ne kadar hizmet etsek azdır biz de inşallah sizlerin hizmetkarları olarak bireysel sorunlarınız da bizim sorunlarımız genel sorunlarınız da bizim sorunlarımız ama her şeye herkese rağmen biz durmadık yılmadık yorulmadık çalıştık ve yine çalışacağız biz Haliliye'mizi beş yıl boyunca hızlı adımlarla yürüttük 31 Mart sonrası inşallah Haliliye koşar adımlarla koşacak biz hazırız kararlıyız diyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA