Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Devteyşti Mahallesi\'nde ev ziyaretlerine devam etti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim çalışmaları çerçvesinde ev ziyaretlerini Devteyşti Mahallesi'nde sürdürdü.
Devteytşti Mahallesi'ndeki ev toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek yaklaşan 31 Mart Mahalli İdareler seçimi için destek istedi.
Ev toplantısında yaptığı konuşmada Canpolat, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir atasözü var. Allah'a hamdolsun tarlada izimiz var harmanda yüzümüz var ki şimdi burada sizin yanınızda duruyoruz. AK Parti demek dünya lideri hakkın yolunda Recep Tayyip Erdoğan demek, AK Parti demek hizmet demek, AK Parti demek vatandaşın gönlünde taht kurmak demek, vatandaşın bağrında içinde olmak demek. Allah'a hamdolsun pandemiye rağmen sele depreme rağmen Allah afet vermesin Haliliye Belediyesi, büyükşehir ve hükümet yatırımları anlamında dolu dolu Haliliye adına bir beş yıl geçirdik. Biz ne söz verdiysek sözümüzü tuttuk o yüzden diyoruz ki sözümüzün eriyiz Haliliye'nin neferiyiz. Merkezi hükümet başta lider Recep Tayyip Erdoğan sonra bizim kendi içimizdeki büyükşehir ve diğer kurumlar, valilikle birlikte ilçe belediyeleri ve teşkilatımızla uyum, birlik, beraberlik ve bereket bize hayırlı ve bereketli hizmetleri getiriyor. Bunu unutmayalım birlikten kuvvet doğar tabi bu birliğin temel taşı temeli sizlersiniz mayası sizlersiniz diyoruz ya işimiz hizmet gücümüz millet, millet sizsiniz. Bölgenin genel durumuyla ilgili var gücümüzle gayretle bölgenin refah seviyesini arttırmak bölgeyi geliştirmek adına gelecekte kurum binalarının buraya gelmesini sağlayacağız bununla ilgili gayret gösteriyoruz buna büyük ölçekte imar, yeşil alanı, kurum binaları, ana caddeleri, ana arterleri, doğalgazı bunlar hızlı bir şekilde refah seviyesini yükseldiğini gösterir. Çünkü bu bölge benim için kıymetli bu bölgedeki oturanlar benim için son derece kıymetli AK Parti için de son derece kıymetli çünkü her seçimde bölge yüksek oy oranıyla biz Erdoğan'ın ak partinin yanındayız diyor. Size ne kadar hizmet etsek azdır biz de inşallah sizlerin hizmetkarları olarak bireysel sorunlarınız da bizim sorunlarımız genel sorunlarınız da bizim sorunlarımız ama her şeye herkese rağmen biz durmadık yılmadık yorulmadık çalıştık ve yine çalışacağız biz Haliliye'mizi beş yıl boyunca hızlı adımlarla yürüttük 31 Mart sonrası inşallah Haliliye koşar adımlarla koşacak biz hazırız kararlıyız diyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › Politika › Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Devteyşti Mahallesi'nde ev ziyaretlerine devam etti - Son Dakika
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda karşılaşan akraba iki muhtar adayı arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adaylık nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireylerinin takı töreni sırasında yaşadıkları yumruklu kavgada bazı davetliler baygınlık geçirirken, arbede polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Müdürlükteki iki gişede memurlar ile vatandaşlar arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı görülüyor. Memurların bu uygulamayı işlemlerini yaptıkları vatandaşların yüzlerini görmemek için yaptığı öne sürüldü. Sosyal medyada ise bu görüntüler büyük tepki çekti.
Sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star'a veda eden ve yarışmadan sonra yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan Turabi Çamkıran, Dominik'te olduğu yönündeki söylentilere isyan etti. Bir Latin ülkesinde tedavi gördüğünü söyleyen Turabi, "Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda müzik sektörüne girdim şarkım geliyor" dedi.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun evine doğru giderken trafikte bir tartışma yaşadığı ve tartıştığı kişinin "Sen Milli Takım oyuncususun" diye bağırdığı görüntüler internete düştü. Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre tartışmanın maçla bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.
31 Mart seçimleri öncesi Hatay'da yaşanan adaylık tartışmaları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Oyuncu Mert Fırat'a "Seni ankete koyalım mı?" diye sorduklarını aktaran Özel, "Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK'dan olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" dedi.
Bayrampaşa Cezaevi'nde 21 yıl önce 'Hayata Dönüş Operasyonu'nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tanık olarak ifade verdi. Operasyon öncesi, cezaevlerinin kontrolünün örgüt liderlerine geçtiği ve örgüt mensuplarının cezaevlerinde tutulduğu iddialarını doğruladı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna ve Aysu arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda yarışmaya veda eden Begüm, gözyaşlarına hakim olamadı.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i hain ilan etmesinin ardından Ülkü Ocakları ve MHP'li isimlere küfürle tepki gösteren Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş "Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz" dedi.
Sosyal medya fenomeni ve komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki tek kişilik stand up gösterisinde sahnede düştü. Düşmesine rağmen espri yapmaya devam eden Turhan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?