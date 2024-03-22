Çarşamba Belediyesi İşçilere Zam Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çarşamba Belediyesi İşçilere Zam Yaptı

Çarşamba Belediyesi İşçilere Zam Yaptı

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi'nde işçilere yüzde 30'luk bir zamla birlikte yemek ücretlerini yüzde 100 artıracak sözleşmeyi imzaladı.

22.03.2024 17:11  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi'nde işçilere yüzde 30'luk bir zamla birlikte yemek ücretlerini yüzde 100 artıracak sözleşmeyi imzaladı.

Başkan Halit Doğan, 5 yıldır hizmet ettiği Çarşamba'da personellerle iftar programında bir araya geldi. Halit Doğan, sendika sözleşmelerini yenileyerek işçilere yüzde 30'luk bir zamla birlikte yemek ücretlerini yüzde 100 artıracak sözleşmeyi imzaladı. Memurların da sosyal dengelerinde iyileştirmeler yapıldı.

Başkan Halit Doğan, "Çarşamba Belediye Başkanı olarak 5 yıldır birlikte çalıştığımız, Çarşambamızı güzel hizmetlerle buluşturmamızda emek veren çalışma arkadaşlarımızla iftarımızı yaptık. Çalışma arkadaşlarımızın haklarını koruyarak memur ve işçi sendika anlaşmasını göreve geldiğimizde yapmıştık. Sendikamızla sözleşmemizi yenileyerek; işçilerimize yüzde 30'luk ilave bir zamla birlikte yemek ücretlerimizi yüzde 100 artıracak sözleşmemizi imzaladık. Memurlarımızın da sosyal denge haklarında iyileştirme yaptık. Sözleşmelerimizi imzaladık. Her zaman işçilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz insanlarımız oldu. Bu kapsamda önce çalışanlarımız mutlu olacak ki hizmetlerimiz devam edecek. Çalışanın mutlu olduğu yerde şehrimizde mutlu ve huzurlu olmaya devam eder. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Halit Doğan, AK Parti, Çarşamba, Samsun, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çarşamba Belediyesi İşçilere Zam Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, iftar programında destek istedi
    18:49 Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, iftar programında destek istedi

    Güdül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın, Sapanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi ve seçimde destek istedi. Yalçın, Cumhur İttifakı'na destek veren siyasi partilerin ilçe başkanlarına ve eski başkanlara teşekkür ettiğini belirtti. Çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve her mahalleye ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, Cumhur İttifakı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

  • AKP İstanbul İl Başkanlığı Açık Hava Toplantısı İçin Önlemler Alındı
    18:48 AKP İstanbul İl Başkanlığı Açık Hava Toplantısı İçin Önlemler Alındı

    AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan açık hava toplantısı için İBB iştiraki Metro İstanbul ve İETT ek seferler düzenleyecek. Yoğunluk takip edilecek ve gerektiğinde düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki yürüyen merdivenler durdurulacak. İETT de miting güzergahındaki hatlara ek seferler koyacak. Acil durum frenlerinin gereksiz kullanılması ve diğer müdahaleler hakkında yasal işlem yapılacak.

  • 13 Şüpheli, Kişisel Verileri Sosyal Medyada Satarak Yakalandı
    18:46 13 Şüpheli, Kişisel Verileri Sosyal Medyada Satarak Yakalandı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, araştırma raporlarının incelemesi sonucu vatandaşlara ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri yasadışı yollarla ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili yasal işlemler devam etmektedir.

  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Alaplı ilçesini ziyaret etti
    18:45 DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Alaplı ilçesini ziyaret etti

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'ın Alaplı ilçesini ziyaret etti. Aksakal, partililere seçim çalışmalarına destek çağrısında bulundu.

  • İBB, Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyacak
    18:40 İBB, Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyulduğunu bildirdi.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayrampaşa'ya yapılacak olan üçüncü basamak hastanenin ihalesi yapıldı
    18:39 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayrampaşa'ya yapılacak olan üçüncü basamak hastanenin ihalesi yapıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayrampaşa'ya yapılacak olan üçüncü basamak hastanenin ihalesinin yapıldığını ve 2025 yılında tamamlanması planlandığını açıkladı. Hastanenin 85 bin metrekare kapalı alanı, 400 yatak ve 100 yoğun bakım yatağı olacağı belirtildi.

  • Ahmet Davutoğlu Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi
    18:35 Ahmet Davutoğlu Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da partisinin seçim bürosunun açılışını yaparak, Bartın'a kadın adayla hizmet edileceğini belirtti. Davutoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankırı'ya Son 21 Yılda 55 Milyar Lira Yatırım Yaptık
    18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankırı'ya Son 21 Yılda 55 Milyar Lira Yatırım Yaptık

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, son 21 yılda Çankırı'ya 55 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Konuşmasında eğitim, sağlık, ulaşım, tarım ve sanayi alanlarındaki yatırımları da vurgulayan Erdoğan, Çankırı'ya 5 organize sanayi bölgesi, 1 araştırma-geliştirme merkezi ve 1 teknopark kurulduğunu belirtti.

  • Meral Akşener Tekirdağ'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
    18:31 Meral Akşener Tekirdağ'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi ve muhalefetin nasıl yapılacağını göstereceğini belirtti.


17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
16:30 Gazze’de ateşkes için ABD’nin BMGK’ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin’den veto Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto
16:30 Elektrikli taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi BDDK limitleri güncelledi Elektrikli taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi! BDDK limitleri güncelledi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
17:19 Samsun’da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı Samsun'da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
14:33 Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 18:53:34. #1.11#
SON DAKİKA: Çarşamba Belediyesi İşçilere Zam Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement