Çarşamba Belediyesi İşçilere Zam Yaptı

Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi'nde işçilere yüzde 30'luk bir zamla birlikte yemek ücretlerini yüzde 100 artıracak sözleşmeyi imzaladı.

Başkan Halit Doğan, 5 yıldır hizmet ettiği Çarşamba'da personellerle iftar programında bir araya geldi. Halit Doğan, sendika sözleşmelerini yenileyerek işçilere yüzde 30'luk bir zamla birlikte yemek ücretlerini yüzde 100 artıracak sözleşmeyi imzaladı. Memurların da sosyal dengelerinde iyileştirmeler yapıldı.

Başkan Halit Doğan, "Çarşamba Belediye Başkanı olarak 5 yıldır birlikte çalıştığımız, Çarşambamızı güzel hizmetlerle buluşturmamızda emek veren çalışma arkadaşlarımızla iftarımızı yaptık. Çalışma arkadaşlarımızın haklarını koruyarak memur ve işçi sendika anlaşmasını göreve geldiğimizde yapmıştık. Sendikamızla sözleşmemizi yenileyerek; işçilerimize yüzde 30'luk ilave bir zamla birlikte yemek ücretlerimizi yüzde 100 artıracak sözleşmemizi imzaladık. Memurlarımızın da sosyal denge haklarında iyileştirme yaptık. Sözleşmelerimizi imzaladık. Her zaman işçilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz insanlarımız oldu. Bu kapsamda önce çalışanlarımız mutlu olacak ki hizmetlerimiz devam edecek. Çalışanın mutlu olduğu yerde şehrimizde mutlu ve huzurlu olmaya devam eder. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN