Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi'nde işçilere yüzde 30'luk bir zamla birlikte yemek ücretlerini yüzde 100 artıracak sözleşmeyi imzaladı.
Başkan Halit Doğan, 5 yıldır hizmet ettiği Çarşamba'da personellerle iftar programında bir araya geldi. Halit Doğan, sendika sözleşmelerini yenileyerek işçilere yüzde 30'luk bir zamla birlikte yemek ücretlerini yüzde 100 artıracak sözleşmeyi imzaladı. Memurların da sosyal dengelerinde iyileştirmeler yapıldı.
Başkan Halit Doğan, "Çarşamba Belediye Başkanı olarak 5 yıldır birlikte çalıştığımız, Çarşambamızı güzel hizmetlerle buluşturmamızda emek veren çalışma arkadaşlarımızla iftarımızı yaptık. Çalışma arkadaşlarımızın haklarını koruyarak memur ve işçi sendika anlaşmasını göreve geldiğimizde yapmıştık. Sendikamızla sözleşmemizi yenileyerek; işçilerimize yüzde 30'luk ilave bir zamla birlikte yemek ücretlerimizi yüzde 100 artıracak sözleşmemizi imzaladık. Memurlarımızın da sosyal denge haklarında iyileştirme yaptık. Sözleşmelerimizi imzaladık. Her zaman işçilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz insanlarımız oldu. Bu kapsamda önce çalışanlarımız mutlu olacak ki hizmetlerimiz devam edecek. Çalışanın mutlu olduğu yerde şehrimizde mutlu ve huzurlu olmaya devam eder. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Çarşamba Belediyesi İşçilere Zam Yaptı - Son Dakika
Güdül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın, Sapanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi ve seçimde destek istedi. Yalçın, Cumhur İttifakı'na destek veren siyasi partilerin ilçe başkanlarına ve eski başkanlara teşekkür ettiğini belirtti. Çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve her mahalleye ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, Cumhur İttifakı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.
AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan açık hava toplantısı için İBB iştiraki Metro İstanbul ve İETT ek seferler düzenleyecek. Yoğunluk takip edilecek ve gerektiğinde düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki yürüyen merdivenler durdurulacak. İETT de miting güzergahındaki hatlara ek seferler koyacak. Acil durum frenlerinin gereksiz kullanılması ve diğer müdahaleler hakkında yasal işlem yapılacak.
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