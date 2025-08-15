Çatalağzı\'nın Eski Belediye Başkanı Adnan Akgün Hayatını Kaybetti

Çatalağzı önceki dönem belediye başkanı Adnan Akgün hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı Beldesinde önceki dönem belediye başkanlığı görevini yapan Adnan Akgün(62)kanser hastalığını nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu.
Akgün uzun süren yaşam mücadelesi kaybederek hayatını kaybetti.
Adnan Akgün'ün ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. - ZONGULDAK
