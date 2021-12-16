TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Hanau soruşturmasının kapatılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de 9 kişinin ölümüne neden olan ırkçı terör saldırısına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Hanau suikastçisinin 'Yalnız Kurt' olduğuna hükmederek soruşturmayı kapatmışlar. Avrupa'nın sağ gözü kör. Avrupa'yı ırkçılık karşısındaki bu körlük yakacak. Irkçılık viral halini almış durumda. Bu gidiş, gidiş değil. NSU davasından sonra bir de Hanau." ifadelerine yer verdi.

Soruşturmayı yürüten Başsavcılığın, saldırganın, cinayeti "derin ırkçı duygularla işlediğinin tespit edildiğini" açıkladığına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bunca masum canın katledilmesine yol açan duygular için Avrupa'da katillere durup dururken ilham mı geliyor? Dünyayı böyle aldatmayı bıraksınlar. Maalesef giderek kurumsallaşan, himaye edilen bir İslam düşmanlığı ve ırkçı terör ile karşı karşıyayız. Devletler bu ırkçılığın üzerini örttükçe, saldırıları tüm teferruatıyla aydınlatmadıkça yenilerine ortam hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Almanya adına değil insanlık adına da vahim bir durum olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bir an önce Batılı resmi mercilerin gözünü açması ve Avrupa'nın yarınlarını kurtaracak şekilde sorumluluk alması gerekiyor. Yoksa Avrupa ırkçılıkla karanlığa gömülür." ifadesini kullandı.

Irkçılığa karşı elbirliğiyle mücadelenin şart olduğunu belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin asla yalnız bırakmadığı Türk toplumunun, Avrupa'da sağduyu ve ferasetle nefret siyasetine asla prim vermediğine dikkati çekti.