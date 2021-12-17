CDU'nun yeni lideri Friedrich Merz oluyor - Son Dakika

Almanya'nın en büyük siyasi partilerinden olan, ülkeyi son 16 yıldır yöneten eski Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) yeni genel başkanının Federal Meclis Milletvekili Friedrich Merz olacağı açıklandı.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde 22.5 oranında oy alarak ağır bir yenilgiye uğrayan eski Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU), seçim hüsranının ardından yönetim kadrosunda değişikliğe gitti. Genel Başkan Armin Laschet'in başbakan adayı olarak yarıştığı seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gerisinde kalmasının ardından partisini kurultaya götürmesi ve kendisinin aday olmayacağını açıklamasıyla başlayan başkanlık yarışını Friedrich Merz kazandı. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak'ın bugün parti lideriyle ilgili yapılan üye anketinin sonucuna göre 240 bin parti üyesi, postayla veya internet üzerinden Armin Laschet'nin halefi için oy kullandı. En fazla oyu yüzde 61.1 ile Friedrich Merz alırken, eski Çevre Bakanı Norbert Röttgen yüzde 25.8, eski Başbakanlık Bakanı Helge Braun ise oyların yüzde 12.1'ini aldı. Ankete katılım oranı yüzde 64,3 olarak açıklanırken, bu oranın beklenenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Friedrich Merz'in 21 ve 22 Ocak'ta yapılacak online parti kongresinde resmi olarak CDU'nun lideri seçilmesi bekleniyor.

CDU eski gücüne dönmek istiyor

Eylülde yapılan genel seçimlerde yenilgiye uğrayan CDU Genel Başkanı Armin Laschet, parti liderliğini CDU'nun "tekrar eski gücüne kavuşabilmesi" adına bıraktığını açıklamıştı. Friedrich Merz, 2018 yılında Annegret Kramp-Karrenbauer'e karşı, 2020'de ise Armin Laschet'e karşı parti liderliği seçimlerini kaybetmişti. - BERLİN