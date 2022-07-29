Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (2) - Son Dakika
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Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (2)

29.07.2022 17:12
Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (2)

ÇEKİRGE TERAS'IN İLK FİDANINI BAKAN KURUM DİKTİBursa'da Doğu Katı Atık Entegre Tesisi'nin açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çekirge Teras Projesi'ni de yerinde inceledi.

ÇEKİRGE TERAS'IN İLK FİDANINI BAKAN KURUM DİKTİ

Bursa'da Doğu Katı Atık Entegre Tesisi'nin açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çekirge Teras Projesi'ni de yerinde inceledi. Daha önce otel olarak planlanan ve yıllardır atıl vaziyette bulunan alan, yüzde 70 yeşil olacak. 41 bin metrekarelik alana 215 araçlık otopark, kütüphane, kıraathane, sosyal faaliyet alanları ve sanat merkezlerinin olacağı projenin 2023'te hizmete açılması planlanıyor.Çekirge Teras Projesi'ni yerinde gezen ve alanın ilk fidanını toprakla buluşturarak can suyunu veren Bakan Kurum, "Bundan 2 yıl önce geldiğimizde Bursa'da Çekirge Palas Oteli olarak bildiğimiz, ancak tüm vatandaşlarımızın bu noktada Bursa'nın siluetine, doğal dokusuna tarihine zarar verdiği gerekçesiyle bu binayla ilgili eleştirileri yıllardır vardı. Biz de yaptığımız ortak çalışmalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın takip ve destekleriyle Çelik Palas Otelimizi kaba inşaatı tamamlanan fakat Bursa'nın siluetine zarar veren bu binayı ortadan kaldırmak suretiyle Çekirge'yi Bursalılara açmış olduk. Bu alan içerisinde geldiği zaman huzurla vakit geçirebileceği o yeşil Bursa'mızı, yeniden Bursalılarla buluşturmuş olacağız. Yapmış olduğumuz millet bahçesi ile birlikte aslında Bursa'nın merkezinde ekolojik bir koridoru da hayata geçirmiş olacağız. Bursa merkezdeki millet bahçesi, Kültürpark'la başlayan Çekirge Teras Projesi ile devam eden, Uludağ rüzgarını şehre alabileceğimiz ekolojik koridoru oluşturmuş olacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (2) - Son Dakika
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