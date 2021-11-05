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Çekya Devlet Başkanı Zeman hükümeti kurma görevini seçimin galibi Fiala'ya verecek - Son Dakika

Çekya Devlet Başkanı Zeman hükümeti kurma görevini seçimin galibi Fiala'ya verecek

05.11.2021 17:47
Çekya Devlet Başkanı Zeman hükümeti kurma görevini seçimin galibi Fiala'ya verecek

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 10 Ekim'de getirildiği Prag Merkez Askeri Hastanesi'nde (UVN) dün yoğun bakımdan çıkarılan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, hükümet kurma görevini seçimlerin galibi olan Spolu (Birlikte) ittifakının başbakan adayı Petr Fiala'ya vereceğini açıkladı.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 10 Ekim'de getirildiği Prag Merkez Askeri Hastanesi'nde (UVN) dün yoğun bakımdan çıkarılan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, hükümet kurma görevini seçimlerin galibi olan Spolu (Birlikte) ittifakının başbakan adayı Petr Fiala'ya vereceğini açıkladı.

Çekya'da dün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınan Devlet Başkanı Milos Zeman, bugün bir radyo programına telefonla bağlandı. Devlet Başkanı Zeman, 8-9 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde zafer elde eden Spolu (Birlikte) ittifakının başbakan adayı ve Sivil Demokrat Parti (ODS) lideri Petr Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendireceğini açıkladı. Zeman, "Kendi adıma, bu hükümetin mümkün olan en kısa sürede kurulmasını sağlamak için her şeyi yapacağım" dedi. Kendini iyi hissettiğini söyleyen 77 yaşındaki Zeman, 2023 yılına kadar görevini tamamlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Hastaneye getirildiğinde bilinci kapalıydı

Zeman yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle seçimlerin hemen ardından 10 Ekim'de bilinci kapalı olarak Prag Merkez Askeri Hastanesi'ne (UVN) getirilmişti. Başkanlık Ofisi ve hastane tarafından Başkan Zeman'ın sağlık durumu hakkında detaylı bir bilgi verilmemesi sonrasında Çekya Senatosu Prag Merkez Askeri Hastanesi'ne (UVN) resmi olarak başvurarak Başkan Zeman'ın sağlık durumu hakkında bilgi istemiş, sonrasında hastane tarafından yapılan açıklamada Zeman'ın sağlık durumunun görevini yerine getirmesine elverişli olmadığı belirtilmişti.

Spolu ittifakından daha önce yapılan açıklamada, Zeman'ın hükümet kurma görevini mevcut Başbakan Andrej Babis'e vereceği yönündeki açıklamaya sert tepki gösterilmiş, görevin kendilerine verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Çekya'da yapılan parlamento seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL), Sivil Demokrat Parti (ODS) ve TOP 09 partilerinden oluşan Spolu (Birlikte) ittifakı oyların yüzde 27.78'ini alarak seçimden birinci parti olarak çıkmıştı. Başbakan Andrej Babiş'in partisi ANO (Evet) ise oyların yüzde 27.13'ünü almıştı. - PRAG

Başbakan, Hükümet, Prag, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya Devlet Başkanı Zeman hükümeti kurma görevini seçimin galibi Fiala'ya verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya Devlet Başkanı Zeman hükümeti kurma görevini seçimin galibi Fiala'ya verecek - Son Dakika
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