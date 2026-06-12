Çelik: '128 Milyar Dolar Yalanı' Tescillendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AYM kararıyla birlikte CHP'nin '128 milyar dolar yalanı' milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki başvurusunun Anayasa Mahkemesince (AYM) reddine ilişkin açıklama yaptı.

CHP'nin "yalan siyaseti"nin bir kere daha çöktüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

"CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri siyasi tarihimize '128 milyar dolar yalanı' olarak geçmişti. Anayasa Mahkemesinin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP'nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük iddialarının yalan siyaseti olduğu bir kere daha kesinleşti. AYM kararıyla birlikte CHP'nin '128 milyar dolar yalanı' milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi. Bu yalan siyasetini üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir. Yalan siyaseti ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz."