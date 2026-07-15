Çelik: 15 Temmuz dünya demokrasi tarihine geçti - Son Dakika
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Çelik: 15 Temmuz dünya demokrasi tarihine geçti

15.07.2026 12:46
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde darbe girişimini bertaraf ederek dünya demokrasi tarihine geçecek bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Tüm varlığıyla milli iradeyi koruyan aziz milletimiz, dünya demokrasi tarihine geçecek bir mücadeleyi ortaya koymuştur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde tekrar ediyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ülkemiz o 15 Temmuz günü milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradı. O gün aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek, Cumhuriyete, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Darbeci katiller, demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir. Tüm varlığıyla milli iradeyi koruyan aziz milletimiz, dünya demokrasi tarihine geçecek bir mücadeleyi ortaya koymuştur. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi bu ihanet şebekesine teslim etmemiştir. Askere, polise kurşun sıkan, halka ateş açan, Meclise bomba atan bu ihanet şebekesi, milletimizin güçlü iradesine çarpmış, mağlup olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Son nefesimize kadar milli iradeye sahip çıkacağız' sözü bu mücadele için yol göstericidir. Demokrasimize ve milli iradeye kast eden hain darbe girişimini bir kere daha lanetliyoruz. 15 Temmuz günü dünya demokrasi tarihini büyük bir kahramanlık örneğiyle yeniden yazan milletimize saygılarımızı arz ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz, onları asla unutmayacağız. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çelik: 15 Temmuz dünya demokrasi tarihine geçti - Son Dakika

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