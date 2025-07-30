Cem Kotan, Konyaaltı Esnafıyla Üçüncü Buluşmasını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cem Kotan, Konyaaltı Esnafıyla Üçüncü Buluşmasını Gerçekleştirdi

Cem Kotan, Konyaaltı Esnafıyla Üçüncü Buluşmasını Gerçekleştirdi
30.07.2025 17:13  Güncelleme: 17:25
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, esnafla yaptığı üçüncü buluşmada çalışma prensiplerini ve esnafın huzuru için yaptıkları denetimleri paylaştı. Başkan Kotan, esnafa teşekkür ederken, 'Mutlu bir Konyaaltı için çalışıyoruz' mesajını verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı esnafıyla üçüncü kez bir araya geldi. Buluşmada konuşan Başkan Kotan, "Kimsenin kimseden şikayet etmediği, herkesin birbirine yardımcı olduğu mutlu bir Konyaaltı için çalışıyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçe esnafıyla buluşmaya devam ediyor. Üçüncü kez düzenlenen buluşmada konuşan Başkan Kotan, Konyaaltı'ndaki huzur ve mutluluk için yapılan denetimlerde, esnafın kendilerini anlayışla karşılamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aynı şekilde Konyaaltı esnafı da kendilerine gösterilen ilgiden dolayı hem Kotan'a hem de tüm Konyaaltı Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

"Mutlu bir Konyaaltı için çalışıyoruz"

Vatandaşın huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kotan, "Bu işin siyaseti veya ideolojisi yok. Kaldırım işgalinin önlenmesi konusunda bize çok yardımcı oluyorsunuz. Aynı şekilde denetimlerimize de devam ediyoruz. Bize zorluk çıkarmayıp yardımcı olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim" dedi. Konyaaltı Belediyesi olarak tüm esnafın sorunlarına çözüm odaklı çalıştıklarını ifade eden Kotan, "Biz eleştiriye açığız. Hata yapsak da bize söyleyin. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim" diye konuştu. Konyaaltı'nın çok büyük bir cazibe merkezi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kotan, "Kimsenin kimseden şikayet etmediği, herkesin birbirine yardımcı olduğu, mutlu bir konyaaltı için çalışıyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımız var

Dünyanın çeşitli noktalarından insanların Konyaaltı'na geldiğini ifade eden Kotan, "İnsanlar ilçemizde eğleniyor, keyif alıyor ve yine gelmek istiyor. Bu siz kıymetli esnafımızın sayesinde oluyor. İlçemizi birlikte yönetiyoruz. Bizim çalışma prensibimizde 'Belediyeye gidiyoruz, bir şekilde işi çözüyorlar yapmaya çalışıyorlar' dedirten bir belediyecilik anlayışı var" dedi.

"Esnafın sorunlarını dinlemeniz çok kıymetli"

Konyaaltı'nda yer alan bir işletmenin müdürlüğünü yapan Yasin Şahin, "Böyle bir esnaf toplantısına ilk defa katıldım. Gerçekten de çok memnun oldum. Bütün esnafı bir araya getirip sorunlarını dinlemeniz çok kıymetli. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Söz alan bir diğer işletmeci Konyaaltı Kent Meydanı İşletme Müdürü Senem Varol ise "Burada bir araya gelip yerel yönetimle, çözüm odaklı bir şekilde sektörel olarak konuşmak çok güzel. Hizmetlerin daha çabuk hayata geçtiğini düşünüyorum. Cem Başkanımıza ve ekibine çalışmaları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Buluşmada konuşan bir başka işletmeci Lokman Uysal ise; "Böyle bir toplantı düzenlenmesi çok önemli. Cem Başkanımızın çalışmalarını takip ediyoruz. Bizlere gerçekten çok ilgi gösteriyor ve sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Konyaaltı, Cem Kotan, Belediye, Politika, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cem Kotan, Konyaaltı Esnafıyla Üçüncü Buluşmasını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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