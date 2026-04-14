Cem Şahin'den İYİ Parti'ye Cevap
14.04.2026 21:56
Cem Şahin, İYİ Parti'nin bürokrasiyle ilgili önergesine yanıt vererek tarafsızlık vurgusu yaptı.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İYİ Parti Grubu'nun "bürokratların ve bakan yardımcılarının siyasi parti faaliyetlerine katılması" konulu genel görüşme önerisine AK Parti Grubu adına cevap verdi.

Şahin, konuşmasında kamu görevlilerinin tarafsızlığı ve liyakat ilkesinin Anayasa'nın 128'inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında güvence altına alındığını belirterek, "Kamu görevlilerinin siyasi tarafsızlığı mevcut hukuk düzeniyle güvence altına alınmıştır" dedi.

Türkiye'nin 16 Nisan 2017 anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlatan Şahin, yürütmenin millet tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ve onun belirlediği siyasi iradenin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Şahin, "Bakanlar ve bakan yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca istisnai ve siyasi nitelikli görevlerdir" diye konuştu.

"Siyasi irade ile temas kaçınılmaz"

Bakan yardımcıları ile üst düzey bürokratların görevleri gereği siyasi irade ile temas halinde olmalarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu temas, kamu hizmetinin etkin ve verimli yürütülmesi için gereklidir. Bakan yardımcılığı makamı hem idari hem de siyasi bir köprü görevi görmektedir. Bu makamlar, siyasi iradenin politikalarını teknik düzeyde hayata geçirmek için vardır" ifadelerini kullandı.

Önergede bazı isimler üzerinden yürütülen tartışmaların liyakatten ziyade siyasi amaç taşıdığını savunan Şahin, kamu görevlilerinin geçmiş mesleki başarılarının üst düzey görevler için engel değil referans olduğunu dile getirdi. Şahin, "Yetişmiş insan kaynağını 'siyasi yakınlık' yaftasıyla diskalifiye etmeye çalışmak, liyakat sistemine zarar vermektedir" dedi.

"AK Parti darbe sonrası oluşan iktidarlara benzemez"

Konuşmasının sonunda genel görüşme açılmasına karşı olduklarını belirten Şahin, "Saygıdeğer milletvekilleri, burada sarf edilen bazı ifadeleri talihsiz buluyorum. Ne Sayın Cumhurbaşkanımız ne de AK Parti darbe sonrası oluşan iktidarlara benzer. Bizler seçimle iktidara geldik. Cumhurbaşkanımız da girdiği her seçimi yüksek oy oranıyla kazanmış bir siyasetçidir. AK Parti iktidarlarını darbe sonrası oluşan iktidarlara benzetmek, en hafif tabiriyle haksızlıktır" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

