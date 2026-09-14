Cemal Gürsel ölümünün 60\'ıncı yılında Devlet Mezarlığı\'nda anıldı

4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 60'ıncı yılında mezarı başında anıldı. Törene az sayıda kişinin katılması dikkat çekti.

4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törenle kabri başında anıldı. Törene devlet yetkilileri ve Cemal Gürsel'in ailesinden 3 kişi katıldı. Anma töreninde Gürsel'in özgeçmişi okundu. Ardından Gürsel'in mezarına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Cumhurbaşkanlığı çelenkleri bırakıldı. Aile üyeleri de mezara çiçek bıraktı. Saygı duruşuyla devam eden tören, aileye taziye dileklerinin iletilmesiyle sona erdi.

Törene Gürsel ailesinden Özdem Gürsel, eşi Mehmet Yemeniciler ve Melkan Gürsel katıldı.

Ayrıca programda, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, valilik temsilcisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcisi ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi yer aldı.

Gürsel'in vefatının 60'ıncı yılında düzenlenen törene katılımın az olması ise dikkat çekti.