Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı - Son Dakika
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Politika

Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı

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Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de düzenlenen törende karşı karşıya gelen Müsavat Dervişoğlu ve Devlet Bahçeli'nin tokalaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

02.01.2025 12:52  Güncelleme: 12:59
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Ankara'da vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU SELAMLAŞMADI

Dervişoğlu, Menteşe ailesine taziyelerini ilettikten sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u selamladı. O anlarda karşı karşıya gelen Bahçeli ve Dervişoğlu'nun selamlaşmaması dikkat çekti.

Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı

"GELSİN BU KÜRSÜDE KONUŞSUN DEMEK..."

Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik Meclis çağrısıyla ilgili "Gelsin bu kürsüde konuşsun demek, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istemek demektir. Buna benzeyen birçok şeyi bu zamana kadar yaptı ve konunun doğru alanlarda tartışılmasının önünü kapattı. Yoksa salt milliyetçi reflekslere bağlı olarak şiddetli bir karşı duruş sergilemiş değilim. İmralı'da tecrit altında bulunan birinin, Meclis kürsüsüne daveti eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunun arkasında hangi amaç olabilir düşüncesinden hareketle, toplum düşünceye sevk edildi" ifadelerine yer vermişti.

Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı

Başbakan Yardımcısı, Devlet Bahçeli, Nahit Menteşe, İYİ Parti, Politika, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Selçuk Siner:
    bahçeli.apo ile tokalaşsın. 57 14 Yanıtla
  • GİANCANA:
    Şaşırmadık, çünkü dem partili değil musavvat dervişoğlu... 45 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    3 günlük dünya Bu devirde kimse şah değil padişah değil makamlar mevkiler gelip geçer kimse kimseden üstün değil toprak herkese eşit davranacak 39 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bugün DEM'in elini sıkar ama 19 8 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Dogrusunu yapmis 50 bin kisinin katilini serbest birakmaya calısan Demlenen bahceli 18 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    onların tuttuğu el belli ! 4 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    isabet olmuş bahçeli zaten şuru nu yitirmiş durumda reiste ona ayak uydurdu körler sağırlar birbirini ağırlar hesabı. 5 0 Yanıtla
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