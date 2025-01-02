Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı

Politika

Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Ankara'da vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU SELAMLAŞMADI

Dervişoğlu, Menteşe ailesine taziyelerini ilettikten sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u selamladı. O anlarda karşı karşıya gelen Bahçeli ve Dervişoğlu'nun selamlaşmaması dikkat çekti.

"GELSİN BU KÜRSÜDE KONUŞSUN DEMEK..."

Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik Meclis çağrısıyla ilgili "Gelsin bu kürsüde konuşsun demek, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istemek demektir. Buna benzeyen birçok şeyi bu zamana kadar yaptı ve konunun doğru alanlarda tartışılmasının önünü kapattı. Yoksa salt milliyetçi reflekslere bağlı olarak şiddetli bir karşı duruş sergilemiş değilim. İmralı'da tecrit altında bulunan birinin, Meclis kürsüsüne daveti eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunun arkasında hangi amaç olabilir düşüncesinden hareketle, toplum düşünceye sevk edildi" ifadelerine yer vermişti.