Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu - Son Dakika
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Politika

Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

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Usta sanatçı Edip Akbayram'ın cenaze töreninde aralarının açık olduğu bilinen Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yan yana namaz kıldı.

04.03.2025 14:31
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Zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan ve 53 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

KÜSKÜNLER YAN YANA SAF TUTTU

2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 yılında Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve önümüzdeki seçimlerde CHP'nin adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cenaze için camiye geldi. CHP'nin üç ismi, Akbayram'ın cenaze töreninden yan yana saf tuttu.

Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

GÖZ TEMASI YOK

İnce, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun cenaze töreninde birbirleriyle göz temasından kaçınması dikkat çekerken sadece selamlaşmakla yetindiler.

Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, Edip Akbayram, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Akif:
    Showmen ekoda orda, adam Istanbulun gelmis gecmis en buyuk balon baskani, kucuk bi cocugu baskan yapsak trafige belki 1% indirirdi bu onuda yapamiyor.. 249 237 Yanıtla
    Barış null:
    tiroooo 1 4
  • aragorn:
    uzaydan daha BOŞ 3 LÜ 121 74 Yanıtla
  • Apple User:
    incenin parası bitmiş, sığınacak liman arıyor 164 25 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    Yüzlerinden riya akıyor. Yalan dolanla nereye kadar gidebileceğini zannediyorlar araba. Bunları Erdoğana karşı besledikleri kin bir arada tutuyor ama fazla sürmez 6lı masa dağıldığı gibi bu chpde dağılacaktır biiznillah. 104 66 Yanıtla
  • Aslan :
    eko iyi rol yapıyor. diğer ikisi mecburen gelmiş görüntüsünde zaten 95 56 Yanıtla
  • Hayrettin Siki:
    Abdest varmı? 88 53 Yanıtla
  • MUSTAFA KURT:
    ekrem bilerek üzgün göründüğün bariz belli eheheheh 76 42 Yanıtla
  • selim han:
    Eko nun trolleri daha basmamis sondakika ya yorumlardan o anlasiliyor :) 55 20 Yanıtla
    Hallo Zusammen:
    eko metro yapmıyor karakol hastene okul kent lokantası yapıyor ekonomi metroyla ne iş olur ki eo‘nun yolla ne işi olur İstanbul’da???? 1 2
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