Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Zafer Oztekin:

Yüzlerinden riya akıyor. Yalan dolanla nereye kadar gidebileceğini zannediyorlar araba. Bunları Erdoğana karşı besledikleri kin bir arada tutuyor ama fazla sürmez 6lı masa dağıldığı gibi bu chpde dağılacaktır biiznillah.