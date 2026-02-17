Cenevre'de İran-ABD Nükleer Müzakereleri Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenevre'de İran-ABD Nükleer Müzakereleri Sona Erdi

Cenevre\'de İran-ABD Nükleer Müzakereleri Sona Erdi
17.02.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ile ABD arasındaki dolaylı nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de tamamlandı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Karşılıklı mesaj alışverişinde Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile Uluslrarası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin rol aldığı belirtildi.

İran ile ABD arasında Tahran'ın nükleer programına ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen dolaylı müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Görüşmeler, arabulucu rolündeki Umman'ın Cenevre'deki temsilciliğinde gerçekleştirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD heyetini ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner temsil etti.

Busaidi ve Grossi karşılıklı mesaj alışverişinde rol aldı

Iran basını, görüşmelerde yaptırımların kaldırılması ile nükleer konunun eş zamanlı olarak ele alınıp istişare edildiğini bildirirken, görüşmelerin ardından İran heyetinin konakladıkları yere döndüğünü duyurdu. Ayrıca görüşmelerde Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir bin Hamad el-Busaidi'nin yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin de iki ülke heyetleri arasındaki mesaj alışverişinde rol aldığı ifade edildi. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Cenevre'de İran-ABD Nükleer Müzakereleri Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:28:46. #7.11#
SON DAKİKA: Cenevre'de İran-ABD Nükleer Müzakereleri Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.