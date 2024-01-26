Cengiz Kurtoğlu, Kırklareli\'de Cumhur İttifakı Buluşması\'nda konser verdi

Kırklareli'de Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen "Büyük Kırklareli Buluşması'nda" Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen "Büyük Kırklareli Buluşması'nda" Cengiz Kurtoğlu konser verdi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen konsere yüzlerce vatandaş katıldı.

Sahneye çıkan Kurtoğlu, Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut'u sahneye davet etti. Katılan herkese teşekkür eden Bulut, vatandaşları 31 Mart'ta oy kullanmaya davet etti. Konuşmanın ardından konser devam etti. - KIRKLARELİ