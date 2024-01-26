 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cengiz Kurtoğlu, Kırklareli'de Cumhur İttifakı Buluşması'nda konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cengiz Kurtoğlu, Kırklareli'de Cumhur İttifakı Buluşması'nda konser verdi

Kırklareli'de düzenlenen Cumhur İttifakı Buluşması'nda Cengiz Kurtoğlu konser verdi. Konserde yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Aday Derya Bulut da sahneye çıkarak katılımcılara teşekkür etti ve oy kullanmaya davet etti.

Cengiz Kurtoğlu, Kırklareli\'de Cumhur İttifakı Buluşması\'nda konser verdi
26.01.2024 - 09:19,  Güncelleme: 09:20
Abone Ol

Kırklareli'de Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen "Büyük Kırklareli Buluşması'nda" Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen "Büyük Kırklareli Buluşması'nda" Cengiz Kurtoğlu konser verdi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen konsere yüzlerce vatandaş katıldı.

Sahneye çıkan Kurtoğlu, Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut'u sahneye davet etti. Katılan herkese teşekkür eden Bulut, vatandaşları 31 Mart'ta oy kullanmaya davet etti. Konuşmanın ardından konser devam etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cengiz Kurtoğlu, Derya Bulut, Kırklareli, Müzik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cengiz Kurtoğlu, Kırklareli'de Cumhur İttifakı Buluşması'nda konser verdi - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:52:08. #1.11#
SON DAKİKA: Cengiz Kurtoğlu, Kırklareli'de Cumhur İttifakı Buluşması'nda konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement