CENTCOM İran'a Yeni Hava Saldırısı Başlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılması amacıyla yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a karşı yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söz konusu saldırıların beşinci gecesinde devam ettiğinin altı çizildi.

Öte yandan İran basını, ülkenin Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ile Bender Abbas kenti ve Sistan-Belucistan eyaletindeki Çabahar kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Saldırıların yol açtığı maddi hasar, can kaybı veya yaralanmaya ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - FLORIDA