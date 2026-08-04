Çerçeve Yasa 'Milli Dayanışma' İle Geliyor

Çerçeve yasanın adı belli oldu.

Terörsüz Türkiye kapsamında yasa çalışmalarında sona gelindi ve yasa teklifi imzaya açılmıştı. Çerçeve yasanın ismi de belli oldu. Yasa teklifi 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması' adıyla TBMM Başkanlığı'na sunulacak ve komisyona gönderilecek. Daha sonra da TBMM genel Kurulu'na gelecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adıyla 51 üye ile Komisyon kurulmuştu. Bu komisyon ortak bir rapor çıkarmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM'de grubu bulunan partilerle yasa teklifi çıkarılması için görüşmüştü. Çerçeve yasa dün itibariyle imzaya açıldı.