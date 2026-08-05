Çerçeve Yasa Teklifi TBMM'ye Sunuldu

"Çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

"Çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine göre, düzenlemenin uygulanması için, Milli Güvenlik Kurulu'nca (MGK), PKK/KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit etmesi şartı aranacak. Kanun yalnızca PKK/KCK terör örgütlerini ve bununla bağlantılı her türlü oluşumu kapsayacak. Koşulların sağlanması halinde "örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlar" ile ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Bu madde, 1 Haziran 2005 tarihiyle sınırlandırılıyor.

15 yıl veya daha hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde söz konusu karar kaldırılacak, soruşturma ve kovuşturma devam edecek. Hükümlü belirtilen süreyi suç işlemeden tamamlarsa ceza infaz edilmiş sayılacak.

İstinaf veya temyiz kanun yolu incelemesinde bulunan ve erteleme kararı verilecek soruşturma ve kavuşturmalarla ilgili dosyalar hakkında bozma kararı verilerek birinci derece mahkemelerine gönderilecek. Verilen erteleme kararları, Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde kişinin erteleme süresi içinde yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediği tespit amacıyla kullanabilecek.

Ayrıca, kanun faaliyetlerin uygulanmasını takip amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı tarafından bir kurul oluşturulacak. Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat ve malzemeler kayıt altına alınacak. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları, güvenlik kurumlarının görüşleri alınarak İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Ayrıca, hakkında soruşturma ve kovuşturma ile mahkumiyet infazının ertelenmesini isteyen kişiler, Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları veya görev verilen kurumlara yazılı olarak başvuru yapabilecek. Kanunun verdiği görev çerçevesinde görevlerini yerine getiren kişilere bu görevleri nedeniyle hukuki, idari ve cezai sorumluluk doğmayacak.