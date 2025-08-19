Çerçioğlu, Özgür Özel'e Suç Duyurusunda Bulundu

1) ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.
CHP'den istifa edip, AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret içerdiğini belirttiği sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
