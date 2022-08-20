İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni Bayburt Valilik binasını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni Bayburt Valilik binasını ziyaret etti

20.08.2022 23:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni Bayburt Valilik binasını ziyaret etti

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bayburt'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt Valiliği önünde kendisini ilgiyle karşılayan vatandaşlara hitap etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bayburt'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt Valiliği önünde kendisini ilgiyle karşılayan vatandaşlara hitap etti.

Bakan Soylu, Bayburt'ta olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Daha sonra valilik makamında Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret eden Soylu, Vali Epcim'den kentte gerçekleştirilen çalınmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Bayburt'un hizmetlerin en güzeline layık olduğunu belirten Bakan Soylu Vali Cüneyt Epcim'e hizmetlerinden ötürü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ve birçok yatırımın hayata geçmesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğine değinen Vali Epcim yaptığı açıklamada;

"Sizleri Bayburt Valiliğinde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizleri gönülden seven Bayburtlular adına katılımınızdan bizlere desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde başta Cumhurbaşkanımız ve sizlere layık olmak için burada gerekli gayreti gösteriyoruz. Kamu yatırımları başta olmak üzere diğer birçok konuyu sizlerin verdiği destekle takip ediyoruz. Bayburt'umuzda sosyal iktisadı durumun oldukça iyi olduğunu değerlendiriyor, takdiri size bırakıyoruz. Kahramanlar yurdu, Erenler yurdu Dede Korkut diyarı Bayburt'umuza hoş geldiniz bakanım. " dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz yıl hizmete kazandırılan Bayburt Valiliği yeni binasını ziyaret edip bina içerisinde incelemelerde bulundu.

Bayburt Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Soylu, Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülen nüfus müdürlükleri arasına Bayburt'u da eklediklerini belirterek yaptığı açıklamada;

"Şehrimize kazandırılan yeni valilik binamızda 8 kamu kurumu ve bunlara bağlı birimler ile Bayburt Valiliğimiz bünyesindeki 3 şube müdürlüğü Bayburtlu vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet veriyor, yapılan binamızın şehrimize ve Bayburtlu vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Cüneyt Epcim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Bayburt yöresel dokuma kilim ve Bayburt çinisi takdim etti. - BAYBURT

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, Bayburt'ta muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, Bayburt'ta muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayburt Belediyesine ziyaret İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayburt Belediyesine ziyaret
Kaynak: İHA

Bayburt Valiliği, Süleyman Soylu, Cüneyt Epcim, Bayburt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni Bayburt Valilik binasını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:20 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi
22:41 Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi
22:25 Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi
22:22 AK Partili Yılmaz Tunç ile Mustafa Sandal tartıştı! Suriyeli kavgasına Ümit Özdağ da katıldı
21:42 Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti
21:30 Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor
21:25 Mardin'de 19 kişinin yaşamını yitirdiği TIR faciasıyla ilgili adli soruşturma açıldı
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 23:44:39. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni Bayburt Valilik binasını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement