Çeşme'de Su Krizi ve Siyasi Tartışmalar - Son Dakika
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Politika

Çeşme'de Su Krizi ve Siyasi Tartışmalar

Çeşme\'de Su Krizi ve Siyasi Tartışmalar
25.07.2025 11:17  Güncelleme: 11:18
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Çeşme'de su seviyelerinin düşmesi ve planlı kesintilerin yapılması, yerel siyasetçilerin karşılıklı suçlamalarına neden oldu. AK Parti Çeşme İlçe Başkanı, projelerin tamamlandığını öne sürerken, CHP'li Belediye Başkanı durumun aciliyetine dikkat çekti.

Karareis Barajı ve Salman Göleti'nden İZSU Ildır Deposuna su aktarılmak üzere başlanan projenin henüz bitirilmediğini belirten Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen'den tepki geldi. Özen, "Gerçekle ilgisi olmayan açıklamalarla algı peşinde koşuyor. Alt yapı tamamlandı, en geç 25 Ağustos 2025 tarihinde içme suyu verilmeye başlanacak. Hatta bugün bile İZSU isterse Karareis'ten gelen ham suyu klorlayarak kullanıma verebilir durumda" dedi.

Çeşme'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 4,24'e kadar düştü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve turizm sezonu olması sebebiyle su tüketiminin arttığı kentte, planlı su kesintilerine gidildi. Bu geceden itibaren saat 23.00'ten sabah 06.00'ya kadar su kesintisi uygulanmaya başlayacak.

Başkan Deniz'ye "Algı peşinde" tepkisi

Gözde tatil kenti Çeşme'de yaşanan kuraklık, CHP ile AK Parti arasında siyasi krize neden oldu. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Kutlu Aktaş Barajı'nın bölgenin su ihtiyacına cevap verecek seviyenin altında kaldığı tespiti ile ilgili kurumların çalışma başlattığını, Karareis Barajı ve Salman Göleti'nden İZSU Ildır Deposuna su aktarılmak üzere yapılan projenin 2023 yılında yüzde 72'si bitmiş olmasına rağmen geçen süre içerisinde bitirilemediğini aktardı. Başkan Denizli'nin gerçekle ilgisi olmayan açıklamalarla algı peşinde koştuğunu ifade eden AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, projeyle ilgili açıklamada bulundu. Özen, "Çeşme'nin içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm sağlayacak Karareis Barajı ve Salman Göleti tamamlandı. 33 km'lik iletim hattı, terfi merkezleri, yükleme depoları ve günlük 23 bin 760 m kapasiteli arıtma tesisi bitirildi, performans testlerine geçildi. En geç 25 Ağustos 2025 tarihinde Çeşme'ye içme suyu verilmeye başlanacak. Hatta bugün bile İZSU isterse Karareis'ten gelen ham suyu klorlayarak kullanıma verebilir durumda. Kuraklık artık geçici bir sorun değil, kalıcı bir tehdit. Bugün Çeşme'nin su kaynağı olan Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı İZSU'nun açıkladığı rakamlara göre sadece yüzde 4,24. Barajda yalnızca 679 bin m su kalmış durumda. Yani mevcut kaynaklar tükeniyor, yeni kaynaklar üretmek mecburiyet haline geliyor. Hükümetimiz bu bilinçle hareket ediyor, günü kurtaran değil geleceği planlayan yatırımları hayata geçiriyor. Karareis Barajı ile Çeşme'ye yılda 3,74 milyon m içme suyu sağlayacak dev altyapı tamamlandı." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çeşme'de Su Krizi ve Siyasi Tartışmalar - Son Dakika

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