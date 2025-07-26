Çeşme'deki Su Kesintisi Tartışmaları

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir'in Çeşme ilçesinde 23.00-06.00 saatlerinde uygulanan zorunlu su kesintisine ilişkin açıklama yaptı.

Bursalı, yazılı açıklamasında, Çeşme'de yaşanan su sorununun ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesinin sorumsuzluğundan kaynaklandığını savundu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin televizyon yayınında Çeşme'deki su kesintileri üzerinden hükümete ve Devlet Su İşlerine (DSİ) yönelttiği eleştirileri kabul etmediklerini belirten Bursalı, sorunun sadece iklim krizi ile açıklanamayacağını, krize karşı gerekli tedbirlerin almadığını aktardı.

Bursalı, ilçedeki su sorununun plansızlığının bir sonucu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün suçladıkları DSİ, yılların ihmalini ve beceriksizliğini giderip hemşerilerimizin sıkıntı yaşamaması için var gücüyle çalıştı, çalışmaya devam edecek. Bildikleri, gördükleri, faydalandıkları tüm yatırımları onlar dile getiremese de biz tekrar tekrar hatırlatacağız. Karareis Barajı'nı, Salman Göleti'ni, terfi merkezlerini ve 34 kilometrelik içme suyu hattını yok saymalarına müsaade etmeyeceğiz. Sistemin devreye alınacağı 25 Ağustos tarihini de bir kenara not etmelerini salık veririm. Çeşme'den su yerine sorun akıyor. Milletimize hizmet için gece gündüz demeden çalışan, üreten DSİ'mizi kimseye yem etmeyiz, kimsenin kendi kusurlarını DSİ üzerinden örtmesine sessiz kalmayız."