Cevabı merakla beklenen soru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltildi: Cumhur İttifakı genişliyor mu? - Son Dakika
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Cevabı merakla beklenen soru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltildi: Cumhur İttifakı genişliyor mu?

15.03.2023 14:52

TBMM'de yapılan AK Parti grup toplantısı çıkışı gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği sorusu yöneltildi. Erdoğan'dan, "Takip edeceksiniz. Gelişmelerin hepsini duyacaksınız" yanıtı geldi.

14 Mayıs'taki seçime sayılı haftalar kala, siyasette yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti heyetleri; HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile görüşüp Cumhur İttifakı'nın büyümesi adına görüşmelerini sürdürüyor. ANAP ve DSP'nin de ittifaka katılabileceği kulislerde dile getiriliyor.

"DUYACAKSINIZ HEPSİNİ"

Gelişmeler ilgiyle takip edilirken, merak edilen soru partisinin grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Toplantının ardından ayaküstü gazetecilerin sorularını alan Erdoğan'a ittifaktaki son durum soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna; "Takip edeceksiniz. Duyacaksınız gelişmelerin hepsini." yanıtını verdi.

KURTULMUŞ: HÜDA PAR'LA GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz geçtiğimiz günlerde HÜDA PAR Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Kurtulmuş ve Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası taraflar açıklama yapmıştı. Kurtulmuş, "Bizi ortak bir noktaya getiren ilkelerimizdir. Görüşmelerimizi bugün devam ettirdik, netleştirdiğinde bu işin şekli nasıl olacağı sizlerle paylaşılacaktır. Bizlere gösterdikleri ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte görüşmeler devam edecek." demişti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu ise, "İki gün önce bir basın toplantısında 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğimizi açıklamıştık. Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda anlaşmaya vardık. Bunun nasıl olacağını belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: YENİDEN REFAH PARTİSİ DÖNÜŞ YAPACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Cumhur İttifakı'na davet edilen Yeniden Refah Partisi'nin, yetkili kurullarda yapılacak değerlendirmenin ardından kararını açıklayacağını aktarmıştı. Çelik, "Yeniden Refah Partisi'nde yapılan görüşme müspet bir havada gerçekleşti. Yetkili kurullarında ivedilikle değerlendirdikten sonra bu hafta içerisinde dönüş yapacaklarını belirttiler. Dolayısıyla bu görüşmelerin bu manada gayet müspet bir atmosferde ilerlediğini söylemek isterim." şeklinde konuşmuştu.

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