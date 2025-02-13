Cevdet Akay\'dan QR Kodlu Rapor

Politika

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, "Halkıma Hesap Veriyorum" başlığıyla 1 yılda yaptığı çalışmaları içeren QR kodlu raporu bilboardlarda yayınlatıyor.

Akay, TBMM'ye sunduğu kanun tekliflerini, araştırma önergelerini, soru önergelerini, bakanlar tarafından verilen cevapları, TBMM'de ve komisyonlarda yaptığı konuşmaları, katıldığı programları ve yaptığı çalışmaları 556 sayfalık raporda derleyerek kamuoyunun takdirlerine sundu. Akay'ın son bir yılda yaptığı çalışmaları "Halkıma Hesap Veriyorum" başlığıyla oluşturduğu raporu QR Kodu ile vatandaşlara duyurdu. Milletvekili Akay, vatandaşların rapora erişimini kolaylaştırmak için QR Kod ile erişilebilir olan çalışma raporunu, Karabük'ün dört bir tarafındaki bilboardlarla kamuoyunun takdirlerine sundu. - KARABÜK