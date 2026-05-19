Yılmaz: 19 Mayıs bağımsızlık meşalesi bugün her alanda yaşıyor

19.05.2026 10:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs mesajında, Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesinin bilim, teknoloji, savunma sanayi gibi alanlarda yaşatıldığını belirtti ve Türkiye Yüzyılı'nın gençlerle yükseleceğini vurguladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

19 Mayıs'ın, emperyalist saldırganlık karşısında Türk milletinin yeniden ayağa kalkma iradesinin, bağımsızlık ülküsünün ve ortak geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın tarihsel adı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesiyle milletimizin yazdığı kahramanlık destanı bugün bilim ve teknolojide, altyapıda, sağlıkta, kültür ve sanatta, eğitimde, üretimde, savunma sanayinde ve insanlık yararına ortaya koyduğumuz her atılımda en güçlü şekliyle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı, en büyük gücünü, tarihi mirasını ve medeniyet değerlerini sahiplenen, dünyaya açık, yenilikçi ve girişimci, milli duruş ile insani erdemleri buluşturan gençlerimizden almaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, ülkenin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde, "Terörsüz Türkiye" ve bölge hedeflerinde de en büyük dayanaklarının şuurlu, azimli ve donanımlı gençler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Temel amacımız, Milli Mücadele'yi veren kahramanlarımız gibi, bugün de ortak akıl ve hedefler etrafında kenetlenerek, güçlü bir toplumsal yapıyla ülkemizi ve milletimizi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde çalışmaya, üretmeye, gençlerimize emanet edeceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Savunma, Kültür, Son Dakika

