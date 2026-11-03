Cevdet Yılmaz 19'uncu Milli İrade Buluşması'nda kalıcı fiyat istikrarı mesajı verdi - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz 19'uncu Milli İrade Buluşması'nda kalıcı fiyat istikrarı mesajı verdi

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Cevdet Yılmaz 19\'uncu Milli İrade Buluşması\'nda kalıcı fiyat istikrarı mesajı verdi
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Cevdet Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılında Ekonomi' temalı 19'uncu Milli İrade Buluşması'nda iş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, kalıcı fiyat istikrarını güçlendirmeyi ve yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi amaçladıklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ekonomik dayanıklılığımızı güçlendirirken kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde sürdürülebilir büyümeyi ve ekonomik kazanımları toplumun tüm kesimleri için kalıcı refaha dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli İrade Platformu tarafından 'Türkiye Yüzyılında Ekonomi' temasıyla düzenlenen 19'uncu Milli İrade Buluşması'nda iş dünyamızın ve sivil toplumumuzun kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ekonomik dayanıklılığımızı güçlendirirken kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde sürdürülebilir büyümeyi ve ekonomik kazanımları toplumun tüm kesimleri için kalıcı refaha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kamu, iş dünyası ve sivil toplumun ortak aklıyla çalışmaya devam edeceğiz. Buluşmayı düzenleyen Milli İrade Platformu'na, ev sahipliği için MÜSİAD'a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA
İş DünyasıPolitikaTürkiyeİhracatEkonomiSon Dakika

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