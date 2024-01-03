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Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, enflasyonla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Yılmaz, enflasyondaki düşüşün devam ettiğini ve 2024 yılı ortalarında belirgin bir düşüş beklediklerini ifade etti.

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
03.01.2024 - 11:36,
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Yılmaz, tüketici fiyat endeksindeki değişimin bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde Orta Vadeli Program'daki yıl sonu öngörümüzün de altında kalmayı başarmış bulunuyoruz. Enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün, temmuz ayından bu yana devam ettiği görülmektedir. TÜFE'deki değişim temmuz ayında yüzde 9,49 seviyesinden, aralık ayında yüzde 2,93 seviyesine gerilemiş, çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan C endeksinde temmuz ayındaki artış yüzde 9,61'den aralık ayında yüzde 2,31 seviyesine düşmüştür" dedi.

'AYLIK ENFLASYON ORTALAMASI 3,60'

2022 yılı için açıklanan aylık enflasyon oranları ortalamasının yaklaşık yüzde 4,26 düzeyinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son dört ayda açıklanan aylık enflasyon oranları ortalaması yaklaşık yüzde 3,60 düzeyindedir. Yurt içi üretici enflasyonu, 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,22 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık bazda yurt içi üretici enflasyonu TÜFE'nin oldukça altında yatay bir seyir izlemektedir. 2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir."

Kaynak: DHA
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