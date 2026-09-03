Cevdet Yılmaz, 9 kişinin öldüğü Filo Jet faciası nedeniyle KKTC'ye gitti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında 9 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazanının ardından taziye ziyareti için KKTC'ye geldi. Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel karşıladı; ziyaret kapsamında temaslarda bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, taziye ziyaretinde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'ye geldi. Girne açıklarında 9 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazanının ardından taziye ziyaretinde bulunmak üzere KKTC'ye gelen Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciası nedeniyle gerçekleştirdiği taziye ziyareti kapsamında temaslarda bulunması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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