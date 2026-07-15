Yılmaz, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan alanda düzenlenen törene katıldı. Tören alanına şehit yakınları ve gazilerle birlikte gelen Yılmaz, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakarak dua etti. Yılmaz, daha sonra anıt önünde şehit yakınları ve gazilerle fotoğraf çektirdi. - ANKARA