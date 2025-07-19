Cevdet Yılmaz'dan Altan Öymen İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.