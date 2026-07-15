Cevdet Yılmaz'dan Eski Katar Emirine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'dan Eski Katar Emirine Taziye Ziyareti

Cevdet Yılmaz\'dan Eski Katar Emirine Taziye Ziyareti
15.07.2026 12:11
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, vefat eden eski Katar Emiri için taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Yılmaz, ziyaretinde Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab'ın nezdinde Katar halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eski Katar Emiri için büyükelçilikte açılan taziye defterine şunları yazdı:

"Katar Devleti'nin Baba Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin ebediyete irtihali bizleri derinden üzmüştür. Merhum Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vizyoner liderliğinde Katar, kısa zamanda müreffeh bir ülke ve dünyada sözü dinlenen ve değer verilen bir aktör haline gelmiştir. Türkiye ve Katar arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayalı ilişkilerin temeli de keza merhum Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin liderliği döneminde atılmıştır. Merhum Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin devlet adamlığı, bölgesine ve İslam dünyasına ilham veren bilge kişiliği, Türkiye-Katar ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği değer, İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için gösterdiği gayretler her zaman takdirle hatırlanacaktır. Türk Hükümeti ve şahsım adına Katar'a uzun yıllar boyunca hizmet etmiş merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, bu kederli günde acısını yürekten paylaştığım dost ve kardeş Katar halkına taziyelerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz'dan Eski Katar Emirine Taziye Ziyareti - Son Dakika

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