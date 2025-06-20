Cevdet Yılmaz'dan Öğrencilere Karne Kutlaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024–2025 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karne sevinci yaşayan tüm evlatlarımızı tebrik ediyor, kıymetli öğretmenlerimize ve fedakar velilerimize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Sevgili öğrenciler; iyi bir tatili hak ettiniz, bu yaz güzelce dinlenmenizi, bolca kitap okumayı ihmal etmemenizi ve ailenize işlerinde elinizden geldiğince destek olmanızı tavsiye ederim. Hepinize iyi tatiller." ifadelerini kullandı.