Cevdet Yılmaz: Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz: Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını desteklediğini açıkladı ve insani yardımların ulaştırılması için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.

16.01.2025 00:08
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Gazze'de ateşkes için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz. Gazze'nin ayağa kalkması, mazlum Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların yeterli ve kesintisiz olarak ulaştırılması için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz. Kalıcı siyasi çözüm oluşuncaya kadar Filistin Davasını savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İki devletli adil bir siyasi çözüm, bölgemizin barış ve refahı için de olmazsa olmazdır. Farklı ülkelerden ve çeşitli kimliklerden insanların bu süreçte ortaya koydukları 'insanlık ittifakı' hiç bir zaman unutulmayacaktır. İşgalci İsrail yönetiminin insanlık dışı saldırıları karşısında insanlığı ve insani değerleri canlarıyla ayakta tutan kahraman Filistin halkını saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz: Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz - Son Dakika

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