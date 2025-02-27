Cevdet Yılmaz, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'de temaslarına devam ediyor. Yılmaz, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King ile bir araya geldi. Görüşmede, finansal iş birlikleri ve sermaye piyasalarındaki ortak fırsatlar ele alındı. Yılmaz, " Türkiye, kurduğu güçlü işbirlikleriyle bölgesinde finans ve yatırım için cazip bir merkez olmayı sürdürecek" dedi.
Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı. - LONDRA
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