Cevdet Yılmaz, manipülatör ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri vurguladı

Cevdet Yılmaz, manipülatör ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel yaklaşımının kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak olduğunu belirtti. Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri almanın da yaklaşımı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır."
Kaynak: İHA
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