Cevdet Yılmaz, manipülatör ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır."