Cevdet Yılmaz Osmaniye'de valilik ve AK Parti il başkanlığını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. Yılmaz, programına Valilik ziyaretiyle başladı ve ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanlığında partililerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi.
Kentteki programına Osmaniye Valiliği ziyaretiyle başlayan Yılmaz, Valilik önünde tören mangasını selamladı. Ardından Valilik makamına geçen Yılmaz, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, partililerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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