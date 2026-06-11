Cevdet Yılmaz: Tarım ve gıda fiyatlarını destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarımı, sulamayı ve gıda üretimini desteklemeye devam edeceğiz. Bu da gıda fiyatlarının daha olumlu bir noktaya gelmesine yardımcı olacak." dedi.

Yılmaz, Samsun ziyareti kapsamında, Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, geçen yıl itibarıyla Türkiye ekonomisinin 1,6 trilyon doları aştığını, kişi başına düşen gelirin 18 bin doların üstüne çıktığını, ihracatın bugün 274 milyar dolar seviyelerine yaklaştığını söyledi.

Yılmaz, büyümeyi devam ettirmeye, istihdamı korumaya çalıştıklarını, bir taraftan da enflasyonu düşürmek için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirterek, "Programımızda ciddi anlamda mesafeler aldık. Ancak maalesef korumacılık savaşları ve bölgemizdeki çatışmalar bizi bir miktar yavaşlattı. Programımıza olumsuz tesirleri oldu. Ama bunları da sınırlıyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz ve istikametimizde devam edeceğiz." diye konuştu.

Gelecek dönemde de sadece para ve maliye politikalarıyla değil, arz yönlü politikalarla da enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tarımı, sulamayı ve gıda üretimini desteklemeye devam edeceğiz. Bu da gıda fiyatlarının daha olumlu bir noktaya gelmesine yardımcı olacak. Geçen sene hem don hem kuraklık yaşadık. Bunun tarım sektörümüz üzerinde etkileri oldu. Büyüme azaldı, fiyatlar arttı. Bu sene ise tam tersi. Son yılların en bereketli senesini yaşıyoruz. Çok yağışlı bir yıl geçirdik ve inşallah rekolteler çok yüksek olacak. Vatandaşımızın yüzü, bu yaz döneminde daha fazla gülecek. Gıda enflasyonunda da olumlu bir seyir görmüş olacağız.

Diğer bir başlık sosyal konut. Mekan çok önemli. Konut çok önemli. Harcamalarımız içinde de önemli bir paya sahip. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın harcamalarında gıda ve konut en yüksek paya sahiptir. Bunları düşürdüğünüz zaman sosyal adalete de çok önemli bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Tarihimizin yine en büyük sosyal konut kampanyasını başlattık. 500 bin sosyal konut. Her ilimizde bu konutları yapıyoruz."

"Kalıcı bir şekilde terör, ülkenin gündeminden çıkmış olacak"

Yılmaz, AK Parti'nin politika yapma anlayışının, halkın sorunlarını ve meselelerini gerçekçi bir şekilde tespit edip, bunlara gerçekçi politikalar üretmek ve uzun vadeli bir perspektifle geliştirilmiş planlı, programlı yaklaşımlar ortaya koymak olduğunu belirtti. Yılmaz, "Muhalefetin yaptığı gibi bol keseden, hiçbir nasıl sorusuna cevap vermeden, sadece duygulara hitap eden, popülist söylemlerden bu memlekete hiçbir hayır gelmez." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunun ne kadar önemli olduğunu Suriye'de yaşanan gelişmelerden gördük. Yine son dönemde İran'da yaşanan gelişmeler de Terörsüz Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. İnşallah bu sürecin tamamlanmasıyla kalıcı bir şekilde terör, ülkenin gündeminden çıkmış olacak. Teröre geçmişte giden kaynaklar, bu ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, AŞ ve iş imkanlarının artmasına katkıda bulunacak. Türkiye de ayağındaki bu prangalardan kurtulmuş bir şekilde çok daha güçlü bir şekilde inşallah yoluna devam edecek."

Türkiye Yüzyılı'ndaki kalkınma mücadelesine en güçlü desteklerden birini Samsun'un vereceğini ifade eden Yılmaz, "Kalkınmada 'Samsun modeli' diye bir makale yazabiliriz artık. Gerçekten bunu gördük. Özellikle sanayi alanında muazzam bir gelişme olmuş Samsun'da." diye konuştu.

Samsun'un çok sektörlü bir şehir olduğunu belirten Yılmaz, burada 11 OSB bulunduğunu, 2'sinin projelendirme aşamasında olduğunu, Samsun'un savunma sanayinde güçlü bir aktör olarak sahneye çıktığını bildirdi.

Yılmaz, AK Parti'nin 25 yılda istikrar içinde değişimi getirdiğini, milletin partisi olarak kurulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"AK Parti devletle milleti buluşturdu bu son 25 yılda. Bu çok kıymetli. Devletin bir tarafa, milletin bir tarafa baktığı bir toplum hızlı gelişemez. Kendi içinde enerjisini tüketir. AK Parti'yle birlikte, bu reformlarla birlikte artık devletimiz ve milletimiz aynı yöne bakıyor. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Aynı çerçeve içinde hareket ediyoruz. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Bunun kıymetini çok iyi bilmek lazım.

Diğer yandan uzun yıllar şunu söylediler; 'Bu ülkenin tarihine, değerlerine sahip çıkanlar bu ülkeyi geri bırakıyor' dediler. Böyle bir algı oluşturdular. AK Parti şunu da ispatladı; hem geçmişe saygı duyup o değerlerimizi koruyup hem de ülkeyi modernleştirmek, geliştirmek, kalkındırmak mümkündür. Bunu teorik olarak değil, fiilen gösterdi AK Parti. Bu da çok kıymetli diye inanıyorum. Dolayısıyla bu yolda devam edeceğiz. Burada da en büyük gücümüz teşkilatlarımız."