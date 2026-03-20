Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye'nin Önemi

20.03.2026 09:41
Cevdet Yılmaz, bayramda yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye'nin önemine ve barışın hayati olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Özellikle bölgemizde son dönemde yaşananlar, Terörsüz Türkiye'nin ne kadar anlamlı ve önemli bir süreç olduğunu hepimize göstermiştir diye inanıyorum. İnşallah terörün gündemden kalktığı, kalkınmanın, demokrasinin güçlendiği, standartlarımızın çok daha üst seviyelere çıktığı günlere de hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Bayram namazını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde kılan Yılmaz, cami çıkışında bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Yılmaz, bu bayramın da birliğe, beraberliğe, kardeşliğe güç vermesini temenni etti.

Yılmaz, bölgede yaşanan savaş ve zulümlerin gölgesinde bayramı yine buruk karşıladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik engellemeler, Gazze'de, Batı Şeria'da yaşananlar, Lübnan'da yine bir milyondan fazla insanın yerinden yurdundan edilmiş olması hepimizi üzen, gerçekten bayrama buruk girmemize sebep olan hadiseler. İnşallah bunların da ortadan kalktığı, Kudüs'ün de bayramı çok daha farklı şekilde karşıladığı günleri Cenabıallah bizlere gösterir. Mescid-i Aksa'da bu engellemeleri yapanlar, bu zulümleri yapanlar Kudüs'ün ruhuna ve Hazreti İbrahim'in mirasına da ihanet etmektedirler. Bunun da altını çizmek isterim. Yine bölgemizde maalesef İsrail'in kışkırtmasıyla başlayan İran'a yönelik saldırılar, savaş durumu var. Bir taraftan da bunun bütün bölgeye yayılma riski olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da tabii bölgemizdeki bu ateşin bir an önce sönmesini, buna bir su dökülmesini arzu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak hep şunu söylüyoruz; savaşlardan, çatışmadan hiç kimseye bir yarar yok. Barış, adil bir barış ise herkesin faydasına."

Yılmaz, bir an önce bu savaşın sona ermesi, diplomasiye ve müzakerelere dönülmesi çağrısını yineleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak da bu konularda her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, liderler düzeyinde, bütün kurumlarımız bu yönde çaba sarf etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz"

Bölge yangın yeriyken Türkiye'nin bir istikrar merkezi, adası konumunda olduğuna işaret eden Yılmaz, bu çerçevede iç cepheyi güçlendirmek, huzuru ve kardeşliği pekiştirmek adına "Terörsüz Türkiye"nin de çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgemizde son dönemde yaşananlar, Terörsüz Türkiye'nin ne kadar anlamlı ve önemli bir süreç olduğunu hepimize göstermiştir diye inanıyorum. İnşallah terörün gündemden kalktığı, kalkınmanın, demokrasinin güçlendiği, standartlarımızın çok daha üst seviyelere çıktığı günlere de hep birlikte yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle 81 ilimiz, 86 milyon vatandaşımız hep birlikte inşa edeceğiz. Farklılıklarımızı çatışma konusu değil, zenginlik olarak göreceğiz. Milli birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek geleceğe yürüyeceğiz inşallah. Bu duygularla tekrar tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Özellikle de bayram günü çalışmak durumunda olan güvenlik güçlerimiz, sağlık personelimiz gibi bayramda vatandaşa hizmet etmeye devam edenler başta olmak üzere herkese huzurlu bir bayram diliyorum. Cenabıallah nice bayramlara kavuştursun."

Açıklamanın ardından Yılmaz, basın mensupları ve vatandaşlarla bayramlaşarak, çikolata ikram etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
