Cevdet Yılmaz Tuzla'da geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma ihracatını açıkladı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz Tuzla'da geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma ihracatını açıkladı

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Cevdet Yılmaz Tuzla\'da geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma ihracatını açıkladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Tuzla İlçe Teşkilatı buluşmasında geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayisi ihracatını açıkladı. Yılmaz, savunma sanayisindeki gelişimi 'devrim' olarak nitelendirirken ekonomi ve Gazze'ye dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Tuzla İlçe Teşkilatı buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafeye dikkati çekerek, "Savunma sanayisindeki gelişimi sadece bir değişim değil, tam anlamıyla bir devrim olarak nitelendiriyorum. Geçen yıl 10 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen teşkilat buluşmasına katıldı. AK Parti Tuzla ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda teşkilat üyesinin yer aldığı buluşmada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz; ekonomi, sosyal politikalar, demokrasi ve savunma sanayindeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Tuzla'yı İstanbul'un parlayan yıldızı haline getireceğiz"

Programda konuşan AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise teşkilat buluşmasının önemine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, kıymetli yetkililerimize, Bakan Yardımcımıza, İl Başkan Vekilimize ve İl Başkan Yardımcılarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Tuzla'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetlerin çok daha güçlü bir şekilde yapılabilmesi adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sizlerin de desteğiyle Tuzla'yı İstanbul'un parlayan yıldızı haline getireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

"Sadece bilim ve teknoloji yetmez, insani bir medeniyet inşa etmeliyiz"

Bölgesel krizlere ve Gazze'de yaşanan insani dramlara değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze'de yaşananlar, bize sadece bilimin ve teknolojinin yetmediğini gösterdi. Bilimi ve teknolojiyi ahlakla, erdemle, hukukla ve insan onuruyla birleştirmeden insani bir medeniyet inşa edilemez. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası alanda 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Bu sadece bir Birleşmiş Milletler reformu talebi değil; daha adaletli bir dünya arayışıdır. Erdemliler İttifakı anlayışıyla insani konularda tüm dünyayla bir araya gelebilmeliyiz" dedi.

"Satın alma gücüyle dünyada 11'inci büyük ekonomiyiz"

Türkiye'nin ekonomik verilerine de değinen Yılmaz, "Satın alma gücü paritesine göre dünyada 11'inci, nominal dolar bazında ise 16'ncı büyük ekonomi konumundayız. 2002 yılında 238 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğümüz, bu yıl sonu itibarıyla 1,8 trilyon dolara ulaşacaktır. Ekonomik büyüme ile birlikte toplumun talepleri ve beklenti çıtası da yükseliyor. Bunun yanı sıra sosyal politikalarda da büyük bir restorasyon dönemi yaşadık; eğitime, sağlığa ve sosyal güvenlik sistemimize devasa yatırımlar yaptık" diye konuştu.

"Tabular kaldırıldı, özgürlükler kalkınmanın zemini oldu"

Sivil siyasetin güçlendiğine ve vesayet odaklarının tasfiye edildiğine vurgu yapan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Bana göre en büyük dönüşüm demokrasi ve hukuk alanında yaşandı. Vesayetçi yapılar tasfiye edildi, sivil siyaset hakim kılındı. Anlamsız tabular ve yasaklar kaldırıldı. İnsanlarımızın ana dilini, inancını ve kimliğini özgürce yaşayabildiği bir ortam oluşturuldu. Geçmişte 'Özgürlükler gelirse ülke parçalanır' diyerek halkı korkutan odaklara rağmen ülkemiz parçalanmadı, aksine daha da güçlendi. Bu özgürlük ortamı kalkınmamız için de güçlü bir zemin sağladı. Güçlü liderliğimi ve tecrübeli kadrolarımızla 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."

Program, AK Parti Tuzla Gençlik Kolları ve Kadın Kolları ile fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı YardımcısıAK PartiPolitikaEkonomiGazzeTuzlaSon Dakika

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