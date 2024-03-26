Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, Sinop\'a geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 27 Mart Çarşamba günü Sinop'a geliyor.
Gün boyu Sinop'ta birçok temasta bulunacak olan Bakan Özhaseki, Bakanlık yatırımları başta olmaz üzere, Cumhur İttifakı Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu'nun hayata geçirmeyi hedeflediği bazı projeleri de yerinde inceleyecek.
Sinop'ta esnaf ziyareti yapması da beklenen Bakan Özhaseki, iftar programında ise Sinop'taki meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. Bakan Özhaseki'nin Erfelek ilçesini de ziyaret etmesi bekleniyor. - SİNOP
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Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, partisinin AK Parti ile tekrardan ittifak kurması gerektiğini söyledi. Akyüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının geri çekilerek Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti düşmanlığının partiyi yok olmaya götürdüğünü ifade etti ve ittifakın devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Güvenlik kaynakları, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaparak Rusya'ya geçtiklerini tespit etti. Saldırganlar, ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'yi tercih etmişlerdir. DEAŞ'ın saldırılarından en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye, PKK, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütler arasında ayrım yapmaksızın mücadelesine devam edecektir.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresini değerlendiriyor. Başkan Pekmezci'nin mahalle odası programı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, 'Öcalan hain değildi' sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, 'Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak' dedi.
Malatya'da faaliyet gösteren Mobil Göç Noktası aracında aralık ayından bu yana 9 bin 571 yabancı uyruklu sorgulandı ve 151 düzensiz göçmen tespit edildi. Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyor. İl genelinde toplamda 167 adet bu tür araç bulunuyor. Yabancıların kimlik kontrolü ve parmak izi sorgulaması yapılarak yasal kalış hakları tespit ediliyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, doğalgazın Gercüş'e önemli bir değer katacağını ve vatandaşların hayat standartlarını yükselteceğini söyledi. Doğalgazın çevre için önemli bir yatırım olduğunu belirten Nasıroğlu, ağaç kesme ihtiyacının ortadan kalkacağını ve çevrenin daha yeşil alanlara sahip olacağını dile getirdi. Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar, Senger'e destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 1329 operasyon düzenlendiğini ve toplamda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Sosyal medyada videoları ve röportajlarıyla sıkça gündem olan AK Partili bir amca, CHP'li gençler tarafından Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi için ikna edilmeye çalışıldı. Ancak amca, 'Ramazandayım' diyerek alandan uzaklaştı.
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