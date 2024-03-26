Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, Sinop\'a geliyor

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 27 Mart Çarşamba günü Sinop'a geliyor.

Gün boyu Sinop'ta birçok temasta bulunacak olan Bakan Özhaseki, Bakanlık yatırımları başta olmaz üzere, Cumhur İttifakı Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu'nun hayata geçirmeyi hedeflediği bazı projeleri de yerinde inceleyecek.

Sinop'ta esnaf ziyareti yapması da beklenen Bakan Özhaseki, iftar programında ise Sinop'taki meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. Bakan Özhaseki'nin Erfelek ilçesini de ziyaret etmesi bekleniyor. - SİNOP