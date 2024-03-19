Çevre Bakanı Özhaseki: Bugün 76 Bin Konutun Dağıtımı Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Politika

Çevre Bakanı Özhaseki: Bugün 76 Bin Konutun Dağıtımı Gerçekleştirilecek

Çevre Bakanı Özhaseki: Bugün 76 Bin Konutun Dağıtımı Gerçekleştirilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.

19.03.2024 13:37  Güncelleme: 13:38
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi programa katılmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Özhaseki'nin ilk programı Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde 5 bin 807 bağımsız birimin temel atma töreni oldu. Bakan Özhaseki, rezerv alan içerisinde bulunan 500 Konutlar bölgesinde bulunan temel atma töreninde yaptığı konuşmada Hatay'da ve depremin vurduğu 11 şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Depremden bu yana tam 224 milyar TL'lik Hatay'da yatırımımız var"

Depremden bu yana Hatay'a; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Özhaseki, "Hatay'ı önemsediğimiz için bizim buraya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak çok büyük yatırımlarımız var. Geçmişte depreme kadar 74 milyar TL'lik yatırım yaptık ama depremden sonra şu anda tam 224 milyar TL'lik Hatay'da yatırımımız var. Bundan sonra devam edecek, yaralar sarılıncaya kadar. Bütün hak sahibi kardeşlerimiz; 'evet hakkımızı aldık, sizden Allah razı olsun' deyinceye kadar buralardayız. Sonuna kadar da hizmet etmeye devam edeceğiz. Hatay'ı ayağa kaldırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Kabinemizde en önemli gündem maddesi emin olun deprem bölgeleri ve Hatay" dedi.

"Bugün çekilecek kuradan da 76 bin konutumuzu Türkiye genelinde dağıtmış olacağız"

Bugün depremin vurduğu 11 şehirde gerçekleştirilecek kura töreniyle 76 bin konutun hak sahibinin belirleneceğini belirten Bakan Özhaseki, "O günden beri 1 saniye bile boş durmadık, şu anda 307 bin tane konutumuzun inşaatı yoluna girdi. Başladı, devam ediyor ve bitmek üzere. Bugün çekilecek kuradan da 76 bin konutumuzu Türkiye genelinde dağıtmış olacağız. Ondan sonra derhal 10 bin, 15 bin konutu da vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan yerinde dönüşüm projeleri açıkladık, binlerce vatandaşımız müracaat etti. Kendi evini yapıyor, biz de para vererek destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatay'da 144 bin 611 bağımsız birimde inşaatın devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, "Bazı şehirlerimizin merkezlerine başladık, istiyoruz ki merkezlerde inşaatı düzgün yapalım. O yörenin kendine has özel mimari tarzıyla yapalım, o özgün mimari de bundan devam etsin. Kötü bir şekilde gelişmesin istiyorum, şu an Hatay'da 144 bin 611 tane bizim inşaatımız devam ediyor. Eksik kalırsak yine yapacağız, kimsenin endişesi olmasın. Bugün zaten 3 bin 614 konutumuzu da teslim edeceğiz Hatay'da" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çevre Bakanı Özhaseki: Bugün 76 Bin Konutun Dağıtımı Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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