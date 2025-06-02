Çevre Haftası Etkinliği Eskişehir\'de

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından Çevre Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Dede Korkut Parkı'ndaki farkındalık etkinliğinde, çocuklar için çeşitli atölyeler kuruldu.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da katıldığı etkinlikte, vatandaşlara fidan dağıtıldı. Kuş yuvası boyaması yapılarak, miniklere çevrenin önemi anlatıldı.

İl Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas, etkinlikte yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana çevre ve şehircilik alanında çok büyük hizmetler yaptığını kaydetti.

Gelecek nesillere daha güzel ve temiz bir dünya bırakmak için doğayı ve çevreyi korumayı en büyük vazife olarak gördüklerini vurgulayan Manas, şunları kaydetti:

"AK Parti hükümetleri olarak 81 ilde millet bahçeleri kurduk. Ağaçlandırma seferberliği ile milyonlarca ağacın dikilmesine öncülük ettik. Ecdadımızdan bizlere miras kalan bütün tarihi ve kültürel zenginliklerimizi yeniden milletimizle buluşturduk. Şehirlerimizi ihya ve inşa ettik. Çevreye zarar vermeden şehirleri birbirine bağladık, yollar, köprüler tüneller açtık. Yenilenebilir enerji yatırımları ile enerjide devasa atılımlar gerçekleştirdik. Doğa dostu, çevre dostu milli otomobilimiz TOGG'u yollarla buluşturduk. Kilometrelerce uzunluktaki bisiklet yolları açtık. Sanayide yeşil dönüşüm projesi ile çevre dostu kalkınmayı başlattık. Dirençli şehirler kurmak adına iklim değişikliğine karşı büyük bir mücadele başlattık. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himaye ettiği Sıfır Atık Projesiyle küresel bir marka olduk ve dünyaya açıldık."