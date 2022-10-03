Bakan Murat Kurum, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Meclis'te yaptığı konuşma iki ülkeyi fena panikletti: Erdoğan bizi resmen tehdit ediyor

AK Parti İl Başkanlığından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine kadar yürüyen Bakan Kurum, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, daha sonra belediye binasında Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz 'la görüştü.

Kaynak: AA

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