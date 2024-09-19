Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan Siyasi Yasak Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan Siyasi Yasak Eleştirisi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, aldığı siyasi yasak kararını eleştirerek, bunun yerel halkın tercihine ipotek koyma girişimi olduğunu savundu. Hızla alınan kararın ve mahkeme sürecinin adaletsiz olduğunu dile getirdi.

19.09.2024 22:01
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, siyasi yasak kararını, Ceyhan halkının siyasi tercihlerine ipotek koyma girişimi olarak değerlendirdi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, siyasi yasak kararının çelişkili olduğunu öne sürerek, tanık ve delil bulunmayan bir dava sonucu alındığını savundu. Aydar, "13 ay sonra ortaya çıkan yalan beyanlarla adım dosyaya dahil ediliyor" diyerek, sürecin adaletsiz ilerlediğini iddia etti.

"Hızla alınan bir karar"

Aydar, mahkeme sürecinin alışılmadık bir hızda sonuçlandığını ifade ederek, "16 Mayıs'ta ilk derece mahkemesi siyasi yasak kararı veriyor, 16 Temmuz'da istinaf mahkemesine gidiyor ve bugün, Eylül ayında, karar çok hızlı bir şekilde onanıyor" dedi.

Bu hızlı ilerleyişin arkasındaki gerekçelerin sorgulanması gerektiğini belirterek, mahkemenin oy çokluğuyla aldığı kararı eleştiren Aydar, "Oy çokluğuyla, bir hakimin muhalefet şerhine rağmen, 2'ye karşı 1 oyla karar veriliyor. Bu karar, Ceyhan halkının iradesine ipotek koymak anlamına gelir" dedi.

"Davada adil olmayan sonuçlarla karşılaşıldığını" söyleyen Aydar, "25 ay ceza veriliyor, 24 ay olsaydı siyasi yasak gerekmeyecekti. Siyasi olmayan isimler beraat ederken, siyasi isimlere yasak getiriliyor" şeklinde konuştu.

Aydar, yerel mahkemenin mayıs ayında verdiği kararın temmuzda istinafa taşındığını ve eylül ayında onandığını hatırlatarak, "Ceyhan halkının iradesine çok hızlı bir şekilde ipotek konuldu" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan Siyasi Yasak Eleştirisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan Siyasi Yasak Eleştirisi - Son Dakika
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